La ‘bolle’ della Spagna per il gol di Ibabe: ‘Cambiano il calcio, l’ingiustizia’

La Francia è stata la grande vincitrice La Società delle NazioniHa battuto la Spagna 2-1 in finale in Italia. Killian Ebape è stato uno dei campioni del “Tricolore” e, grazie al suo autogol, la Francia ha vinto un altro titolo. Tuttavia, c’era molta trepidazione sul fatto che il suo obiettivo dovesse essere importante o meno.

Quando la palla ha lasciato il piede di Hernandez, Ibabe era davanti a Eric Garcia, ma l’assistente non ha alzato la bandierina, aspettando che la tappa avanzasse. Il difensore spagnolo ha deliberatamente toccato il pallone prima che raggiungesse l’avversario, motivo per cui il fuorigioco non conta a causa della mossa di Eric Garcilla per evitare pericoli alla sua squadra.

Tuttavia, questo non è stato facile da accettare per i giocatori di Luis Enrique e per la stampa spagnola e non hanno potuto nascondere la loro delusione per l’implementazione di questo sistema – ingiusto nei suoi confronti.

“Marca”, infatti, dice caratteristicamente in prima pagina: “Il calcio sta cambiando – una nuova e ridicola interpretazione del caso di fuorigioco VAR è costata alla Spagna la finale di UEFA Nations League. L’arbitro ha stabilito che Eric Garcia ha interferito con il gol di Kylian Ibaby vincere”.

D’altra parte, “Sport” ha descritto il risultato ingiusto basato sullo sviluppo del gioco: “Ingiustizia – una bella prestazione della Spagna nella finale di UEFA Nations League è finita in polemica perché il gol vittoria opposto di Kylian Ibabe, contato normalmente, nonostante il fatto che sia apparso in fuorigioco. La squadra di Luis Enrique Prendi il controllo del Milan”.

Crediti fotografici: schermo video

Fonte: www.gazzetta.gr

