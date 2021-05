Juventus: la fine degli applausi per Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo dovrebbe lasciare la Juventus questa estate. In ogni caso, questo è quello che suggeriscono molti media italiani.

Secondo December Calcio, il portoghese ha supervisionato personalmente il deposito delle sue auto su un camion per trasportarle. La stampa italiana conclude che la sua partenza dall’Italia è molto vicina, spiegando che ha fatto lo stesso quando ha lasciato Madrid.

I media riportano che se la Juventus non si qualificherà per la Champions League, CR7 partirà per Paris Saint-Germain, Manchester United o Sporting CP, il club che ha iniziato la sua carriera professionale.

Come promemoria, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha precedentemente confermato che Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo non lasceranno il club quest’estate.

Ecco il video esclusivo: #Ronaldo Un famoso trasportatore portoghese aiuta a caricare le sue sette macchine. In piena notte: come in piena notte sono arrivati ​​a Torino 3 anni fa, prima. pic.twitter.com/j3qeitNtPV Persemprecalcio (persemprecalcio) 17 maggio 2021