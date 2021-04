Juventus / Genoa: su quale canale guardi la partita di domenica?

Domenica 11 aprile alle 15:00, la Juventus ospiterà il Genoa nell’ambito del 30 ° Round di Serie A, l’incontro seguirà in diretta su beIN SPORTS 2!

Il nove volte iridato sta attraversando una stagione difficile e, salvo improbabile inversione di tendenza, non vincerà il campionato italiano che andrà alla sua grande rivale Inter. Il Milan ha infatti 12 punti, nove davanti alla Juventus al terzo posto. Quest’ultimo deve ancora essere confermato per qualificarsi alla Champions League del prossimo anno. Perché il club di maggior successo tra i nostri vicini d’oltralpe è solo un punto davanti al quarto, Atalanta Bergamo, e tre punti sul quinto, FC Napoli. I napoletani, che mercoledì scorso si sono recati anche allo stadio della Juventus per un incontro in ritardo, hanno contato per la terza giornata della Serie A italiana, e questa formazione gioca in casa, che hanno vinto questa partita decisiva tra due squadre con lo stesso numero di punti nel inizio. Senza dominare la partita, grazie ai gol di C. Immancabili Ronaldo e Dybala, la Juventus ha vinto 2-1 e ha tirato un sospiro di sollievo. Ma perché questo successo non vada invano, deve confermare questa domenica con una vittoria sul Genoa, tredicesimo in classifica che sembra non avere molto da giocare a fine stagione.