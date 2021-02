Juventus: Cristiano ha raggiunto 31 finali in carriera! (foto)

Cristiano Ronaldo ha fatto la storia, vincendo ora 31 finali in tutte le competizioni della sua carriera.

La Juventus rimase 0-0 con l’Inter a Torino e si assicurò così un biglietto per la finale di Coppa Italia. Cristiano Ronaldo potrebbe non aver segnato in questa partita, ma è di poca importanza perché è riuscito a ottenere qualcosa di straordinario!

“CR7”, che ha compiuto 36 giorni fa, ha raggiunto 31 finali in tutte le competizioni della sua carriera, e avrà così l’opportunità di vincere un’altra coppa, la Coppa Italia, con la Juventus.

Sorprendentemente, la star portoghese “The Old Lady” ha vinto 22 delle 31 finali, con una percentuale di successo del 70,97%, mentre Lionel Messi, d’altra parte, ha raggiunto 35 finali, ma ne ha vinte solo 23, con una percentuale di successo del 65,71% .

Finali di Incorpora un Tweet 4, Coppa del mondo per club

2 🇪🇺 euro

1, Nations League

6, UEFA Champions League

2 🇪🇺 Supercoppa Europea

3 🇬🇧 di tazza

2 🇬🇧 Coppa di Lega

1, scudo della comunità

2, Cuba del Rey

4, la Supercoppa

3, la Supercoppa

1, Coppa Italia CR7 potrebbe giocare la sua 32a finale a maggio

% Di (22/31) = 71% 🔥 pic.twitter.com/jwhGPDUaPF Twitugal 10 febbraio 2021