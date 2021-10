Joker: Questa è la lotteria

Il biglietto fortunato è stato trovato nella prima categoria (5 + 1) durante il sorteggio di oggi per la lotteria del 1807 per il Joker che ha vinto € 766.191,80. Anche nella seconda categoria (5 contratti) sono stati trovati due biglietti della lotteria, ciascuno vincendo € 31.098,22. L’importo che sarà distribuito ai fortunati vincitori della prima categoria nella prossima estrazione di giovedì 11/5/2017 non è inferiore a 600mila euro.

Lotteria Joker, oggi domenica 07-05-2017 (Lotteria n. 1807), distribuisce oggi più di 700mila euro ai vincitori della prima categoria. I numeri fortunati dell’estrazione Joker (1807) di oggi sono: 1, 7, 12, 21, 42 Joker numero 17.



Giochi a Joker? Ti sei mai chiesto come aumentare la tua fortuna? Come puoi attirare la fortuna? La risposta arriva dalla ricerca scientifica! Richard Wiseman, ricercatore presso l’Università dell’Hertfordshire in Inghilterra, è noto per le sue ricerche avanzate in alcune aree della psicologia, inclusa la fortuna. Pertanto, secondo lui, è necessario seguire alcuni principi di base per attirare la fortuna nella tua vita. Quali sono dunque questi principi?

1. Scopri le opportunità e insegui la fortuna. Le persone sfortunate falliscono nella ricerca della loro fortuna perché si concentrano troppo su qualcos’altro, qualcosa che alla fine li priva di opportunità. Ad esempio, vuoi diventare un jolly molto fortunato, ma nella lotteria di oggi non hai tempo per giocare perché in quel momento hai organizzato un parrucchiere. Bene, allora chi è la colpa?

2. Non indossarlo quando ti senti sfortunato. Non lasciare che la sfortuna del momento ripaghi. Le persone fortunate non si lasciano coinvolgere da un evento sfortunato, ma lo superano e continuano a provare più seriamente. Ciò aumenta le loro possibilità di continuare a condurre una vita fortunata. Quindi, per te che non hai raggiunto il tuo JOKER nell’estrazione precedente, non c’è motivo di deluderti.

3. Prendi decisioni fortunate secondo il tuo istinto. Ci sono momenti in cui non riesci a spiegarlo ma hai una forte ossessione, qualcosa ti “mangia” e la voce ti dice di “farlo”. Non ignorare il tuo istinto! Quando ti senti fortunato, le tue decisioni possono portarti a qualcosa di divertente. Può portarti a molti profitti!

4. Ti auguro buona fortuna e la fortuna verrà da te. I fortunati sperano che succeda loro qualcosa di buono e lo aspettano. Assicurati finalmente di questo. Se ti “lingua” e senti Gandalf, allora ti comporterai come Gandalf. Guardalo in modo diverso! Fidati della tua fortuna e prendi un atteggiamento ottimista nei confronti della vita. Sogna per un po’ di essere molto fortunato e sorridi!