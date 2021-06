Italia/Svizzera (Euro 2020) Quali canali gratuiti seguiranno l’incontro di mercoledì?

Italia e Svizzera si affrontano mercoledì 16 giugno nella seconda giornata del Girone A. La partita si svolgerà alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta su M6, con i commenti di Xavier Domergue e Robert Pirès accompagnati a bordo da Carine Galli . , e su beIN Sports 1 con i commenti di Philip Genin e Gregory Beasley!

L’Italia ha avuto un enorme successo entrando nel Campionato Europeo 2020, battendo la Turchia in un secco siccità per tre gol a zero, mentre tutti presentavano questa squadra turca come difficile da manovrare. I transalpini hanno creato mille occasioni e hanno già pronosticato l’1/8 di finale dopo questa vittoria sull’avversario che forse più temevano in questo girone A. In questa seconda giornata del girone a gironi, l’Italia affronterà la Svizzera che non può meglio che pareggiare con un gol in ogni posto contro il Galles. Tuttavia, i Nati hanno ampiamente dominato questo incontro, ma i gallesi li hanno raggiunti all’alba nell’ultimo quarto d’ora, quando sembravano vicini al 2-0 per il pareggio. Gli svizzeri pensavano addirittura di aver vinto questa partita negli ultimi minuti, ma il gol Javranovic È stato logicamente respinto con l’aiuto del VAR dall’arbitro francese Clement Turbin. Pertanto, la Svizzera dovrà realizzare una grande partita contro la vicina italiana per preservare le proprie possibilità prima di affrontare la Turchia nella finale della fase a gironi.

Trova tutti i programmi TV per queste partite di Euro 2020 cliccando sul banner di Euro 2020 qui sotto!