L’Europa League può essere un passato ufficiale del calcio europeo, almeno per il momento, ma sembra che le federazioni locali di paesi abbiano iniziato a decidere su rigori molto severi, per non rivedere le squadre di campionato in un futuro del genere. movimento



Italia: La Federcalcio del paese vicino sta prendendo le proprie misure per il futuro … la Premier League europea. Nello specifico, come si è saputo dalle segnalazioni, il presidente Gabriele Gravina ha amministrato ed emanato un regolamento che poteva essere espulso dal torneo per qualsiasi squadra che annunciasse la propria partecipazione ad un altro nuovo campionato chiuso.

“Coloro che intendono partecipare a eventi diversi dalla UEFA e dalla FIFA, perdono la nostra fiducia e vengono espulsi dal campionato.Disse in tono distinto Gravina.

Queste mosse stanno avvenendo in Italia per il fatto che sono molte le squadre che chiedono rigori per Juventus, Inter e Milan che hanno partecipato alla Premier League europea.

