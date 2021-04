Italia – Round 30 – A che ora e su quale canale televisivo guardare le partite di Inter-Cagliari, Juventus-Genoa e del 30 ° Round di Serie A?

Italia – 30 ° round

Nessuno shock in questa 30esima giornata di Serie A, perché l’Inter, che ospita il Cagliari, può avvicinarsi allo scudetto. Attenti Juventus, Napoli e Atalanta Bergamo a scivolare in corsa per la Champions League.

Lo scudetto tende le braccia all’Inter. Antonio Conte ei suoi uomini sono 11 punti di vantaggio sul rivale di Milano. Per ritrovare un po ‘di suspense a questa fine del torneo, bisogna guardare alla gara per la Champions League. Affronta Juventus, terza con 59 punti, Atalanta IV con 58 punti, Genoa e Fiorentina. Dietro di loro, il Napoli, che passa alla Samp, è ancora in agguato con 57 punti.

programma televisivo