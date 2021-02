Italia – Round 24 – A che ora e su quale canale tv guardare Roma – Milan, Inter – Genoa e le altre otto partite del Round 24 della Prima Divisione?

Italia – 24 ° round

Mentre l’Inter fa una pausa al vertice del campionato italiano, il campionato italiano continua il suo corso. Episodio 24 del programma TV.

Lo scorso fine settimanaInter Milan Il divario si è ampliato con il suo delfino e rivaleClub italiano di Milano È avanzato di quattro punti dopo una schiacciante vittoria per 3-0. Non è quindi possibile una terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Stefano Pioli. I luoghi designati per l’Europa sono ancora tutt’altro che finiti e la battaglia tra Atalanta, Lazio e Napoli continua. In fondo alla scala, la Lanterna Rossa di Crotone avrà 18 Cagliari. Un altro weekend che promette grandi partite.

Programma tv per la ventiquattresima giornata della Prima Divisione

Venerdì 26 febbraio

20:45, trasmissione in diretta sui canali beIN Sports Max 5: Torino – Sassuolo

Sabato 27 febbraio

20:45, trasmissione in diretta su beIN Sports 1: Hellas Verona – Juventus

Domenica 28 febbraio

12:30, trasmissione in diretta su beIN Sports 2: Sampdoria – Atalanta

15:00, trasmissione in diretta su beIN Sports Max 8: Croton – Cagliari

Alle 15, trasmissione in diretta su beIN Sports 2: Inter Milan Genova

15:00, trasmissione in diretta su beIN Sports Max 6: Udinese – Fiorentina

18:00, trasmissione in diretta su beIN Sports 2: Napoli – Benevento

20:45, trasmissione in diretta su beIN Sports 1: Roma – Milano