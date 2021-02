Italia – Round 23 – A che ora e su quale canale tv guardare Milan – Inter, Atalanta – Napoli e le partite del Round 23 della Prima Divisione?

Italia – 23 ° round

Il derby milanese di domenica sera si preannuncia il culmine del 23esimo che si preannuncia decisivo, con un duello anche tra Atalanta e Napoli.

Con la battaglia per il Milan, il campionato italiano promette partite molto importanti questo fine settimana. Due scosse hanno rischiato di spostare la vetta della classifica. Il più atteso non è altro che l’incontro tra Milan e Inter, che stanno gradualmente riacquistando la loro grandezza, con le due squadre che occupano a punti il ​​vertice della serie A. In caso di vittoria, la squadra di Zlatan Ibrahimovic potrà riconquistare il primo posto lasciato dopo aver perso sabato scorso contro La Spezia (0-2). Il Napoli si sposterà al parco dell’Atalanta e dovrà evitare la sconfitta per non passare davanti il ​​suo avversario serale. La Juventus riceve la lanterna rossa Croton.