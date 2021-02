Italia – Round 21 – A che ora e su quale canale TV guardare Juventus-Roma e Fiorentina-Inter e le altre otto partite della 21 ° giornata di Serie A

Italia – 21 round

I due poster principali della 21a giornata di Serie A vedranno la partecipazione di Juventus e Roma, Fiorentina e Inter.

Un’altra grande battaglia è in cima alla classifica, e il Milan, che è solo due piccoli punti davanti al suo rivale di lunga data, non sarà preso in considerazione prima che la Lanterna Rossa riceva Crotone. Lo shock della 21a giornata altro non è che l’incontro tra Juventus e Roma di sabato. Una partita che può permettere al campione in carica di tornare sul podio in caso di vittoria. Spero in un altro emozionante weekend in Italia!

Programma tv per la ventunesima giornata di Prima Divisione

Venerdì 5 febbraio

20:45, trasmissione in diretta su beIN Sports 2: Fiorentina – Inter

Sabato 6 febbraio

15:00, trasmissione in diretta su beIN Sports Max 9: Atalanta – Torino

Alle 18, trasmissione in diretta su beIN Sports 1: Juventus – AS Roma

20:45, trasmissione in diretta su beIN Sports 1: Genova – Napoli

Domenica 7 febbraio

Alle 12:30, trasmissione in diretta su BeIN Sports Max 5: Benevento – Sampdoria

Alle 15, trasmissione in diretta su beIN Sports: Club italiano di Milano Croton

Alle 15, trasmissione in diretta su beIN Sports 6: Udinese – Hellas Verona

Alle 18, trasmissione in diretta su beIN Sports 6: Parma – Bologna

20:45, trasmissione in diretta su beIN Sports 2: Lazio – Cagliari