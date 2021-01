Italia – Round 12 – A che ora e su quale canale TV guardare Juventus – Atalanta Bergamo, Inter – Napoli e altre partite del Round 12 della Prima Divisione?

Italia – Round 12

Shock, posta, questa 12a giornata di Serie A si preannuncia emozionante. Mentre la Juventus ospita l’Atalanta per cercare di riconquistare il vantaggio, Inter e Napoli affronteranno Giuseppe Meazza.

Non la Coppa dei Campioni di questa settimana, ma il giorno del campionato di club da Lega. Che giornata. In una stagione entusiasmante, il Round 12 potrebbe lasciare il segno nella corsa al titolo e in Champions League. E con una buona ragione JuventusChi riceve Atalanta Bergamo, Vorrà imporsi per farle pressione Inter Milan E il Napoli Che gareggiano lo stesso giorno. Dopo due gare senza vittorie, il Sassuolo è riuscito a vincere lo scorso weekend sul Benevento e intende confermare con il Firenze. Per quanto riguarda il leader, allora Milan AC, Impiccato in casa dal Parma domenica (2-2), si muove sull’erba Genova Al fine di mantenere la leadership in classifica.

Programma tv per la dodicesima giornata della First Division League

Martedì 15 dicembre

Ore 18.30, diretta su beIN Sports 4: Udinese – Crotone

20:45, diretta su beIN Sport 6: Benevento – Lazio Roma

Mercoledì 16 dicembre

18.30 Trasmissione in diretta su beIN Sports 1: Juventus – Atalanta Bergam

20:45 Trasmissione in diretta su beIN Sports 6: Inter Milan – Napoli

20:45 Trasmissione in diretta su beIN Sports 7: Genova – Milano

20:45, diretta su beIN Sports 8: Fiorentina – Sassuolo

Giovedì 17 dicembre

20.45 Diretta su beIN Sports 1: AS Roma – Torino