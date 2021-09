Italia… Ora tutto il mondo “adora” con questo record (foto)

La nazionale italiana ha fatto passi da gigante negli ultimi anni e dimostra che il futuro appartiene a loro! La squadra di Roberto Mancini lo ha dimostrato in un certo modo all’ultimo Campionato Europeo, vincendo il titolo. Tuttavia, il campione europeo ha stabilito un altro record incredibile.

Nell’ultima partita l’Italia ha pareggiato a reti inviolate contro la Svizzera e il risultato non ha soddisfatto Mancini, ma è bastato per battere un record di cui tutti gli italiani saranno orgogliosi!

Nello specifico, l’Italia è ora la prima nazionale ad avere successo e rimanere imbattuta in 36 partite consecutive! Nelle ultime 36 partite, gli Azzurri hanno segnato 29 vittorie e 7 pareggi, ma nessuna sconfitta. Statistiche incredibili in un programma così pesante per gli italiani…

Hai mai visto un Instagram del genere? Scommettiamo di no! Le immagini parlano da sole!



Hai dimenticato la parola Sconfitta Italia e la devi…soprattutto alla difesa

Indica che l’ultima sconfitta dell’Italia risale a settembre 2018! Tre anni fa…

Dove si è affidata l’Italia per raggiungere questo record? Ovviamente… in sua difesa! Gli attaccanti italiani possono segnare un gol dopo l’altro, ma il successo della squadra di Mancini è nascosto dietro e ha una grossa parte in quel “vecchio” (Chellini, Bonucci)!

La prossima partita della Nazionale italiana sarà contro la Lituania e tutto dimostra che il record sarà ampliato!

3⃣6⃣ Partite imbattute L’Italia ha ora la striscia di imbattibilità più lunga nella storia del calcio internazionale L’ultima volta che gli Azzurri hanno perso una partita è stata nel settembre 2018 .#WCQ #SUITA #Italia pic.twitter.com/8EEjd1Qmuj – beIN SPORTS (beINSPORTS_EN) 5 settembre 2021

Buona lettura. Ma puoi vantarti di noi anche sul nostro canale Youtube?

Segui sportsking.gr su Google News Per essere il primo a conoscere le novità dei maggiori campionati europei.