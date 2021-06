Italia invincibile fino a quando?

Se c’è una squadra che si avvicina all’Euro con piena fiducia, è l’Italia. E non solo perché contro San Marino sta ancora ottenendo ottimi risultati nell’avvio dei preparativi per l’appuntamento continentale (7-0). Vincendo facilmente questa amichevole, Squadra Azzurra ha migliorato la sua attuale striscia di imbattibilità. È rimasta imbattuta in 26 partite. Da quando ha perso nella Lega delle Nazioni contro il Portogallo nel settembre 2018, non ha perso la selezione guidata da Roberto Mancini. È un vero successo se ricordiamo la situazione in cui era ambientato. In assenza del Mondiale 2018, l’Italia ha dovuto rinnovarsi.

Una bella sfida grazie all’ex allenatore del Manchester City ea una promettente nuova generazione guidata da Nicolò Parilla, Federico Chiesa o Gianluigi Donnarumma. Invincibili, i compagni di Immobile di Ciro cercheranno ora di confermarsi durante la fase finale dell’Euro. Le qualificazioni record con dieci successi in diverse partite rimarranno aneddotiche se l’avventura si concluderà prematuramente quest’estate.

L’Italia dovrà alzare il livello di gioco

Questo è il momento della verità per la selezione italiana. I progressi fatti in quasi tre anni devono essere confermati durante gli Europei che prenderanno il via allo Stadio Olimpico di Roma. Questa squadra senza una grande stella è riuscita a rimanere in pista nonostante l’ottima recensione dello staff di Roberto Mancini, ma dovrà alzare un po’ di più contro le migliori squadre del continente. In tre anni senza scarso rendimento, il principale successo degli italiani è stata la vittoria per 1-0 sull’Olanda lo scorso settembre in Nations League. L’avversario più forte della Finlandia in qualifica.

Quindi sarà necessario fare di più quando arriverà il momento di bypassare selezioni come Belgio, Inghilterra o Francia. La Squadra Azzurra è fortunata, non accadrà fino agli ottavi di finale. Questo è il momento in cui può davvero mettersi alla prova e valutare i suoi progressi e le sue ambizioni. Le azzurre, intanto, potranno prendere più fiducia, certezze e possibilmente superare 30 partite senza sconfitte.