Italia: cose incredibili! L’allenatore ha tirato un pugno a… – Sportdog.gr – Notizie sportive | Notizia

Scene terribili nel campionato italiano dilettanti con l’allenatore del club che colpisce l’arbitro e il risultato è che è stato espulso e poco dopo la sua squadra lo ha espulso.



Italia: Immagini orribili nel campionato italiano dilettanti, nello specifico nella partita Oleggio Castello e Cabrignano, con l’allenatore ospite che ha protestato con forza contro l’arbitro della partita, che lo ha espulso.

Così Giovanni Alusi, allenatore del Cabrignano, decise di prendere a pugni l’arbitro, e questo fu il motivo per fermare la partita. Infatti, poco dopo, il tecnico italiano si è scusato e si è scusato, dicendo: “Guardo il video e non mi riconosco, voglio scusarmi con l’arbitro, gli ho parlato dopo la partita e gliel’ho chiesto da vicino‘, ma questi non sono bastati a mantenere la sua posizione da quando la squadra lo ha espulso.

Oggi a Carpignano pic.twitter.com/Xwa2yn9KTb – Wazza © (Wazza_CN) 26 settembre 2021

Segui sportdog.gr su Google News e sii il primo a conoscerli tutti notizie sportive

mostra tutto notizie sportive Dalla Grecia e dal mondo, su sportdog.gr

commentalo