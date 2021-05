Innanzitutto per Andrea Vendrame, Egan Bernal è rimasto rosa, ricreando i momenti salienti della 12a tappa.

Andrea Vendrame (Team AG2R Citroën) è stato il migliore dei 16 concorrenti in una rottura giovedì 20 maggio al termine di una tappa in cui i due candidati sono rimasti conservatori nonostante le loro tre salite. Questa è la seconda vittoria per una squadra francese in questo Giro, dopo il francese Victor Lavaye (Covidis) durante l’ottava tappa, e la seconda per l’italiano dopo la vittoria di Filippo Jana (Ineos Grenadiers) durante la partita di apertura. .

Peloton stava scherzando all’inizio di questa 12a tappa del Giro d’Italia. Ci è voluta più di un’ora di gara per vedere la rottura del primo set. Dopo il ritorno di Nicolas Edet (Cofidis) e Giovanni Visconti (Bardiani-CSF-Faizanè) che hanno effettuato il crossover, si è finalmente formato un gruppo di 16 passeggeri e il plotone non li ha più rivisti fino al traguardo. Questo kit si è disconnesso più volte, soprattutto sulle piste, ma è sempre stato riparato.

È stata l’ultima salita della giornata, il Passo del Carnaio (10,8 km al 5,5%), che si è classificato in questo gruppo di punta. Le difficoltà hanno sfruttato Andrea Vendram, George Bennett (Jumbo Visma), Chris Hamilton (DSM) e Gianluca Brambella (Trek Segafredo) prima che Hamilton e Vendrami uscissero dal tabellone negli ultimi chilometri per aggiudicarsi la vittoria.

Un ultimo Vendrame lo ha utilizzato per far parlare la sua velocità. Era più bravo con il nemico, facendo un breve lavoro per il suo compagno dissidente. La prima vittoria al Giro d’Italia e al Gran Giro d’Italia e la seconda in questa stagione per il team francese AG2R-Citroën.

Se Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) rinuncia alla sua vittoria di tappa nella recente salita, il francese ha comunque cementato la sua maglia azzurra da top climber. Ha preso le prime due salite nella prima posizione per riguadagnare 27 punti nella classifica delle montagne nella tappa di oggi. Basta tenere la maglia azzurra ed Egan Bernal, secondo in questa classifica, atterra con 48 punti. Già vincitore della Vuelta 2019 Best Climber, Bouchard ha la missione di aggiungere una nuova maglia distintiva alla sua lista dei premi, anche se la strada da percorrere è ancora lunga.

Anche se l’ultima difficoltà mantiene le pendenze al 12%, i candidati si sono mossi solo oggi durante un attacco degli italiani di Trek-Segafredo, Julio Ciccone e Vincenzo Nepalese, recuperati velocemente dal treno Ineos Grenadiers. Colpa della tappa estremamente difficile di mercoledì, soprattutto della pioggia che ha inzuppato i pendii delle strade italiane.

Con la lunga discesa per raggiungere il traguardo, mescolando parti bagnate e asciutte, il rischio di cadere e perdere per più di pochi secondi ha calmato la maggior parte dei concorrenti di Egan Bernal che hanno preferito recuperare piuttosto che correre rischi inutili.

Ad eccezione del branzino Vincenzo Nepalese, ancora una volta, rimasto solo nella discesa a prendere otto secondi dal gruppo sul traguardo. Un piccolo numero ha sorriso agli spettatori presenti oggi, esprimendo la loro felicità nel vedere il loro eroe ancora assertivo e audace anche all’età di 36 anni. Ineos-Grenadiers, dietro a Filippo Ganna, apparentemente troppo facile, ha guidato il gruppo per tutta la tappa. Egan Bernal dormirà in rosa un altro giorno.