Indossare una maschera è obbligatorio all’aperto in Italia e Spagna e i luoghi culturali dovrebbero essere chiusi in Belgio

franceinfo

In Europa sono ancora in vigore nuove restrizioni sanitarie. Il governo italiano ha deciso di rendere obbligatorio l’uso della mascherina all’aperto in tutto il paese, ma non ha ancora comunicato quando verrà attuata la misura. Nei trasporti, cinema, teatri o anche palazzetti dello sport, gli italiani devono indossare una mascherina FFP2. L’Italia è stata gravemente colpita dalla prima ondata, ma l’85% di quelli di età superiore ai 12 anni è stato vaccinato.

Anche in Spagna è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. I numeri preoccupano le autorità, con 70.000 nuovi casi, venerdì 24 dicembre. Questa procedura è abbastanza accettabile. Infine, in Belgio, da domenica 26 dicembre, le sedi culturali dovranno chiudere per almeno 15 giorni. Gli specialisti del settore considerano questa misura sproporzionata.