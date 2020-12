In Europa la Grecia con doppia mano

Un grande evento è dedicato alla Grecia e al Panhellenic Offshore Club. Si tratta del “primo campionato europeo di imbarcazioni marine a due piani”, una categoria candidata per i Giochi Olimpici del 2024.

In regata in mare, e nelle acque dell’Egeo, dal 4 al 10 luglio, saranno alcuni dei migliori velisti d’Europa e una nuova generazione di sport che vorranno mostrare le proprie dinamiche nella regata in ascesa. L’evento si svolgerà parallelamente alla regata velica internazionale “AEGEAN 600” (600 miglia nautiche senza stazione) che sarà organizzata da POIATH.

Oltre a Grecia, Spagna, Italia e Svezia sono state le favorite per il Campionato Europeo a due mani 2021 ORC. “È stato determinante nella selezione di POIATH attraverso la sua lunga storia di campionati del mondo, preparazione eccellente e presentazione della richiesta dell’evento”, ha detto Ioannis Maragodakis, capo dell’organizzatore del gruppo.

Il Sottosegretario al Ministero dello Sport Lefteris Avgenakis, all’annuncio della promessa dell’evento da parte di Grecia e POIATH, si è congratulato con la direzione del gruppo, sottolineando l’importanza della partita: “È un grande onore per il nostro Paese ospitare questo primo torneo europeo per un torneo competitivo. Sono sicuro che la data verrà scritta la prossima estate con l’evento perfetto. , Che si baserà interamente su quanto richiesto, sotto gli auspici del Ministero dello Sport, come la regata velica internazionale annuale “Aegean 600” (600 miglia nautiche senza stazione) che si terrà in parallelo, che è la Fondazione POIATH e il nostro Paese “. Ha sottolineato che” la nostra politica sostiene l’estroversione nello sport, il ritorno di La Grecia è dove merita, al palcoscenico mondiale centrale dello sport, e questi successi nell’organizzazione di eventi la rafforzano, poiché rafforza l’importante settore dello sviluppo, il settore del turismo sportivo “.