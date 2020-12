In che modo la pandemia Covid-19 ha cambiato le nostre pratiche sportive?

Con la crisi globale del Covid-19, è nata una nuova sfida per gli atleti dilettanti e professionisti di tutto il mondo: rimanere attivi e in salute durante la pandemia. Pertanto, per capire meglio come la comunità sportiva è stata in grado di mobilitarsi e adattarsi, i dati di milioni di atleti provenienti dai quattro angoli del pianeta sono stati raccolti e analizzati dal social network Strava nel suo rapporto sportivo annuale. Uno sguardo alle principali tendenze e alle nuove abitudini sportive in tutto il mondo.

Fondato nel 2009 e diventato particolarmente essenziale per la corsa e il ciclismo, Strava – il social network di 73 milioni di atleti – ha pubblicato il suo rapporto annuale: “Un anno nello sport”. Una fonte ineguagliabile di statistiche sulle principali tendenze, abitudini e sviluppi nello sport in tutto il mondo. Pertanto, su scala globale, la pandemia di Covid-19 ha portato a un aumento senza precedenti dell’attività a Strava, che ha ampiamente superato le aspettative del sito.

Leggi anche Deconfinement: “Niente è meglio che camminare per spostarsi”

A seconda del paese, le attività all’aperto come la corsa e il ciclismo sono aumentate o diminuite a favore degli sport indoor. Negli Stati Uniti (+ 28%), in Germania (+ 45%) e nel Regno Unito (+ 82%), ad esempio, l’attività fisica all’aperto era meno soggetta alle restrizioni governative, e quindi si sono osservati forti aumenti sulle curve di attività all’inizio dell’epidemia (marzo – Aprile). Nei mesi successivi l’attività outdoor è diminuita, pur rimanendo al di sopra dei valori attesi.

Dati sull’attività fisica all’aperto nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Germania.



Al contrario e non sorprende che in paesi come la Spagna (- 67%) o l’Italia (- 64%), dove sono state imposte severe restrizioni, abbiamo osservato una marcata diminuzione delle attività all’aperto. Aria, mentre in Francia (-15%) il livello di attività outdoor non è crollato del tutto grazie a un rinnovato interesse per la corsa. Per controbilanciare questa osservazione, le attività interne sono decollate in Spagna (x 3,9), Italia (x 3,3) e Francia (x 2,5) durante la prenotazione prima di tornare rapidamente ai valori normali. Una volta sollevato.

Dati sull’attività fisica indoor in Spagna, Italia e Francia.



Le donne aprono la strada

Le turbolenze a cui abbiamo assistito nel 2020 non solo hanno cambiato il modo in cui facciamo sport, ma hanno anche cambiato il ritmo delle nostre attività. Complessivamente, gli atleti attivi nel 2019 hanno aumentato la frequenza di allenamento del 13,3%. Sono state le donne e i giovani atleti a registrare l’aumento maggiore. Così, in tutto il mondo, le donne hanno raddoppiato i loro sforzi e le persone di età compresa tra 18 e 29 anni hanno registrato un aumento delle attività del 45,2% rispetto al 2019, del 25% nel periodo dai 30 ai 39 anni, del 5% per le persone 40-49 e + 28,3% per le donne sopra i 60 anni!

Una variazione tra il 2019 e il 2020 nel numero medio di attività sessuali nel mondo.



Infine, mentre la corsa e il ciclismo sono i due sport più popolari di Strava, altre attività sono ripartite. Camminando (x3), escursionismo (x1,9) e attività indoor (x2,2) come esercizi di yoga e allenamento con i pesi, si osserva una rapida crescita. Ma in risposta alle raccomandazioni per il rilascio dal carcere, è stata la bici a prendere rapidamente la precedenza sulla corsa. E così, nel 2020, 13 miliardi di chilometri, o 325.000 volte, sono stati ruotati attorno alla Terra! Come se James E. Starrs stesse dicendo: “Andare in bicicletta è una fuga dalla tristezza”.