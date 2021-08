Il weekend che cambierà il calcio europeo – Notizie – Notizie

“Bombe” nelle ultime 24 ore consecutive nel calcio europeo, con la mappa che si prepara a enormi cambiamenti. Modifiche che porteranno dati completamente diversi da quelli che sapevamo 24 ore fa.

Perché Kylian Ibaby andrà al Real Madrid. La star francese sta lasciando la Città della Luce e il dream team di Messi e Neymar e si prepara a realizzare il suo sogno d’infanzia di andare a Madrid per la Regina, con i media spagnoli che hanno annunciato che il caso sarà ufficialmente chiuso nel fine settimana. .

Coronavirus – Nuova allerta per C.1.2, il ceppo più mutato trovato in Sudafrica

A poche settimane dall’annuncio dell’acquisizione di Lionel Messi, Ibabe ha deciso di lasciare il Paris, quattro anni dopo il suo passaggio alla squadra di Nasser El Kalaifi.

Infatti, mentre l’argentino inizia il conto alla rovescia per il suo esordio con il Paris, scrivendo così la storia, questa sarà la prima volta che Messi vestirà la maglia di un’altra squadra, ad eccezione del Barcellona. E infatti lo farà, con al suo fianco Sergio Ramos, che farà il suo esordio più avanti perché è ancora ai “box”.

29/08/2021, contro il Reims… Segna i tuoi calendari…

Poco dopo, precisamente a Torino, Cristiano Ronaldo fa le valigie e prepara le valigie per gli altri paesi. Per paesi ben noti. Perché la stella portoghese è lontana dal Manchester City ora.

Una mossa che cambierà per sempre la mappa del calcio europeo e provocherà una tempesta di reazioni, per via dello stretto rapporto che lega Ronaldo al Manchester United. Tuttavia, sembra che la mentalità vincente di Ronaldo anche all’età di 36 anni, lo spinga a vestire anche la maglia del City.

E se tutto va come si dice in Italia, questo caso sarà chiuso entro le prossime 24 ore.

Come si capisce, il fine settimana dovrebbe portare grandi cambiamenti, che rimarranno nella storia del calcio. Kylian Ibaby al Real Madrid, Cristiano Ronaldo al Manchester City e Lionel Messi sono tutti pronti per fare il suo debutto al Paris Saint-Germain. Il calcio cambia completamente!

The Coming Soon Natural Disaster Fund – Che cos’è e come funzionerà