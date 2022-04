Il Tyson Fury Show, l’incoronazione di Remco Evenpoel, il ritorno di Fabio Quartararo… Cosa ricordare da un weekend all’insegna dello sport

Un giovane prodigio belga incoronato sulle strade delle Ardenne tra Liegi e Bastogne nel ciclismo, un solido olandese vincitore sulle strade italiane in F1 e un inossidabile pugile britannico a Wembley: il weekend sportivo è stato ancora una volta ricco di emozioni. Torna a ciò che non dovresti perdere.

Liegi-Bastogne Liegi: l’aspetto di Eveningpole

Il Belgio aspettava Wout Van Aert, passi veloci per Julian Alaphilippe, ma alla fine Remco Evenepoel ha trionfato per le strade di Liegi. Per il suo esordio nel Decano delle Classiche, il 22enne prodigio probabilmente non si aspettava molto, ama questa corsa più di ogni altra corsa. Ma dopo che il compagno di squadra Alaphilippe è caduto a 60 km dal termine (il francese è stato evacuato da un’ambulanza), Evenpole ha preso in mano la situazione.

In qualità di capitano lupo Buck, il giovane lupo ha mostrato le sue zanne alla Côte de la Redoute, a trenta chilometri dal traguardo. Il suo clamoroso attacco ha lasciato tutti gli altri candidati sul tappeto. Niente poteva fermare Evenepoel, il Joey, che aveva preso il controllo dei membri della Secessione uno per uno prima di finire da solo. Una vittoria di allenatore sul crack belga, che ha partecipato per la prima volta a Liegi-Bastogne-Liegi. Il vincitore delle Ardenne, Remco Evenepoel detiene il primo monumento della sua carriera, a soli 22 anni.

F1: Verstappen raddoppia

Ad Imola era previsto un weekend tumultuoso per la Ferrari, sotto gli occhi di migliaia di persone tifoso subordinare Scuderia. Ma la scuderia dei cavalli discendenti fu infine superata dalla Red Bull. Perché in questo doppio weekend di Gran Premio, è stato Max Verstappen a domare Charles Leclerc. Invece di due volte. Durante la gara sprint di sabato, l’olandese ha superato Monaco per primo sorpassando al penultimo giro.

E ancora domenica, per la gara “classica”, resa inquieta dal tempo più bretone che italiano. Dopo una partenza completamente infruttuosa, Charles Leclerc ha lottato con gli eventi, nonostante la sua seconda posizione sulla griglia di partenza. Superato da Sergio Perez mentre Max Verstappen era in testa, il pilota della Ferrari è uscito di pista a fine gara, scivolando al sesto posto. Un weekend difficile per la Ferrari, che ha visto uscire di pista anche Carlos Sainz dall’inizio. Oltre alla vittoria, Max Verstappen ha guadagnato un punto per il giro più veloce ed è quindi 27 punti dietro Leclerc in generale.

MotoGP: duo francese in Portogallo

Il presidente è tornato. Abbiamo dovuto aspettare il quinto Gran Premio della stagione, ma Fabio Quartaro ha finalmente trovato le gioie della vittoria. Il francese, campione del mondo, ha spruzzato il Gran Premio del Portogallo in tutta la sua maestria con la sua Yamaha. Partito quinto, Quartararo è riuscito a partire alla grande per rientrare nelle prime posizioni, prima di prendere una volta per tutte il comando e volare letteralmente via con diversi secondi di anticipo.

Con questa nona vittoria in carriera, il francese ha ottenuto un impressionante doppio smacco dominando il campionato del mondo contemporaneamente allo spagnolo Alex Rins (Suzuki). Partendo dalla pole position, un altro francese, Johann Zarco, ha firmato per il suo secondo podio della stagione dopo essere arrivato terzo in Indonesia a marzo ed essere risalito al quinto posto assoluto. Incantevole weekend portoghese per Habs, che vorrà farlo di nuovo la prossima settimana in Spagna.

Women’s Champions League: OL sceglie la finale

Rigori e gnocchi: questa è stata l’andata della semifinale di Champions League femminile francese tra Lione e Paris Saint-Germain. Quando ha lasciato il Groupama Stadium dopo la sconfitta per 3-2, i parigini, accusati di tre falli dal portiere Barbora Votikova, avevano motivo di pentirsi. Ma il PSG ha preso la partita dalla parte giusta, grazie all’apertura in apertura di Marie Antoinette Catuto.

Ma Leone è tornato in campo grazie al calcio di rigore di Wendy Renard, e poi Leone è avanzato attraverso Macario, che era già dietro il calcio di rigore. Al ritorno dagli spogliatoi, l’americano ha segnato una doppietta per dare un po’ d’aria a OL, prima che Dudek chiudesse il gap con una penalità all’ora.Risultato delle gare: OL si avvicinava al ritorno con scarso vantaggio. Quindi nulla è stato fatto per vedere chi affronterà in finale il vincitore di Barcellona-Wolfsburg.

Boxe: l’ultima sinfonia del re zingaro

A 33 anni, Tyson Fury ha probabilmente giocato il suo ultimo incontro sabato allo stadio di Wembley a Londra. Davanti a 94.000 fan, il campione mondiale dei pesi massimi WBC ha mantenuto il titolo contro il connazionale Delia White. Il “Re zingaro”, allo stesso tempo, ha esteso la sua serie di imbattibilità a 33 incontri, per pareggiare. Al suo primo appuntamento casalingo dal 2018, Fury combatte in modo intelligente, esaurendo gradualmente il suo avversario senza infiammarsi.

Ti ho visto sconfitto Grazie Wembley, abbiamo fatto la storia! Dio vi benedica tutti, la mia famiglia e la mia squadra. Tutta la gloria al mio Signore e Salvatore Gesù Cristo #zingara pic.twitter.com/SYsX17A9vA – Tyson Fury (@Tyson_Fury) 24 aprile 2022

Nel sesto round, Fury ha fatto parlare la polvere, con un montante colossale che ha abbattuto Whyte. KO tra le braccia dell’arbitro, Whyte non ha potuto riprendere la lotta. Avendo annunciato più volte che questo sarà il suo ultimo viaggio, Tyson Fury potrà godersi un bellissimo ritiro con i 150 milioni di dollari che questa vittoria gli porta. Anche se molti credono che questa rovina sia una bufala di Fury.