Il suggerimento di Boateng a Messi: onora Maradona indossando la “10” del Napoli

Kevin-Prince Boateng potrebbe essere in Serie B per l’Italia e il Monza, ma la sua carriera è stata ricca.

Ha giocato per molte squadre, tra cui il Barcellona, ​​dove ha giocato per sei mesi. Lì, era un compagno di squadra di Lionel Messi.

Il 33enne asso, parlando a ESPN, ha parlato di come la superstar argentina potrebbe rendere omaggio a Diego Maradona.

In particolare, ha sottolineato che il modo migliore per il giocatore del Barcellona è di giocare nel Napoli come Digito e indossare il numero 10 sulla schiena.

Ha detto in dettaglio:

“Sento sempre del paragone tra Messi e Maradona e voglio fare un suggerimento a Leo. Per andare al Napoli quando scade il suo contratto con il Barcellona, ​​sarebbe bello se si facesse chiamare dei Laurentiis e gli dicesse μαι che arrivo.

Anche se sono usciti 10 °, sarebbe sorprendente se Messi giocasse 1-2 anni a Napoli con il titolare numero 10, onorerebbe Maradona. Magari vincere un campionato in Italia nel momento della divinizzazione, la sceneggiatura di un film. Se fossi stato in lui, ci avrei pensato. “Ha vinto tutto a livello di club e concludere la sua carriera in questo modo sarebbe leggendario”.