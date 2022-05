Il prototipo idrogeno-elettrico ha tagliato il traguardo per la sua prima gara

Sabato 14 maggio 2022, alle 19:46, l’H24 del Monaco Stephane Richelmy è passato sotto la bandiera a scacchi della sessione italiana di questa gara di durata disputata sul circuito dell’Autodromo Dino e Enzo Ferrari. Un evento importante da allora non si è verificato nella storia degli sport motoristici, dove un prototipo con propulsione idrogeno-elettrica ha partecipato a una gara internazionale di durata.

“Non abbiamo mai guidato così lontano o così a lungo. Farlo in condizioni così difficili oggi è un’impresa fantastica. Ora non vedo l’ora di affrontare una nuova sfida: il mio Road to Le Mans Tour della 24 Ore del Gran Premio di Le Mans !” ha spiegato il pilota.

In totale, H24 ha funzionato per 110 minuti, ha completato 38 giri del circuito e ha fatto 4 rifornimenti di idrogeno. L’H24 è un prototipo progettato da GreenGT che rilascia solo acqua pura evacuata dal motore sotto forma di vapore. Questo è l’unico veicolo lanciato nell’atmosfera. Nessun gas nocivo, fumo o particelle inquinanti, solo acqua.





H24 durante il suo primo test nel marzo 2021 sul circuito di Lurcy-Lévis. Credito: MissionH24. w gromik

Nell’agosto 2021, questo prototipo H24 ha completato un giro d’onore prima del grande inizio dell’89a edizione della 24 Ore di Le Mans. Il prossimo giugno, l’intero team H24Racing prenderà parte al Road To Le Mans Tours, organizzato durante la settimana della 24 Ore di Le Mans, che continua da quasi un secolo di innovazione. Molte innovazioni sono state testate prima che le auto venissero allestite in tutto il mondo. Nascono così, tra l’altro, i fari antinebbia nel 1926, la trazione anteriore l’anno successivo, i freni a disco nel 1953 e, il più vicino a noi, il motore ibrido nel 1998.

