Il grande motivo per cui Mancini ha portato Sirigo a giocare per l’Italia

L’allenatore dell’Italia Roberto Mancini ha portato il suo sostituto portiere Salvatore Sirigu nella partita di domenica contro il Galles negli Europei di calcio 2021 per coinvolgere tutta la sua squadra, anche sulla base della sua storia personale.

Gianluigi Donnarumma ha lasciato il campo sorridente pochi minuti prima dei compagni domenica prima del fischio finale (89) tra Italia e Galles (1-0). Roberto Mancini, l’allenatore, lo ha sostituito con Salvatore Sirigu per dargli un momento di gioco simbolico durante Euro 2021. Un gesto di classe volto a far entrare tutti i giocatori nel organico durante questo Euro. Mancini ha così offerto il tempo di gioco a 25 dei suoi 26 giocatori chiamati a gareggiare. Solo Alex Merritt, il terzo portiere, non ha ottenuto qualche minuto.

Gianluigi Donnarumma, al suo rilascio, per Salvatore Sirigu ©AFP

Al termine dell’incontro Mancini non ha riconsiderato particolarmente il suo gesto. Ma ha insistito sull’importanza di mantenere il suo intero gruppo sul progetto. I suoi giocatori hanno ampiamente risposto alla sua fiducia da allora, nonostante otto cambi, il Nacional ha ottenuto la terza vittoria nello stesso numero di partite del girone.

“Non ci sono occupanti, solo 11 scendono in campo”

“L’identità del gioco è rimasta la stessa e penso che sia importante”, ha detto dopo la partita. Cambiare alcuni giocatori non dovrebbe cambiare nulla perché tutti sanno cosa fare e il risultato non cambia. Oggi hanno dimostrato che abbiamo iniziato tutti, era una partita che volevamo vincere anche se non era fattibile, ma il successo era una questione di mentalità, non era facile, non ci sono occupanti, ci sono solo undici giocatori che scendono in campo. “

Molti media ritengono che questo approccio sia strettamente legato ai ricordi personali di Roberto Mancini. A suo tempo da giocatore, l’ex attaccante ha avuto una storia turbolenta con la selezione (36 presenze, 4 gol) a causa della sua schiettezza e della sua forte personalità. Così aveva vissuto come una lacrima per non entrare in gioco un minuto durante la Coppa del Mondo 1990, che si è conclusa in semifinale. “Non è mai stato un cuore di leone”, ha gridato Azeglio Vecchini, l’allenatore, e poi al suo posto.

“Miglior allenatore europeo” per la Gazzetta

Questa esperienza lo ha ispirato a riprodurre il contrario con i suoi giocatori. E funziona. Nominato nel maggio 2018 alla guida di una squadra assente dal Mondiale, l’ex Sampdoria ha firmato da allora. Ha eguagliato il record di imbattibilità in 30 partite, che è quello di Vittorio Pozzo (l’allenatore che ha regalato all’Italia due Mondiali nel 1934 e nel 1938), eguagliando il numero di partite consecutive senza subire gol (11). per Gazzetta dello sportOra è persino considerato il ‘Miglior allenatore europeo’.