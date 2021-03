Il giornale italiano fa “vestaglia” per Cristiano! (immagine)

La Juventus quando ha dato … una barca di soldi a Cristiano Ronaldo nel 2018 aveva altri piani per la Champions League. La realtà è completamente diversa. Non sempre per sempre. Ma per il male.

Per la terza volta consecutiva, i bianconeri salutano anticipatamente l’evento inter-club. Il portoghese, infatti, è stato assente in entrambe le partite.

No, semplicemente non ha segnato. No, non è stato mostrato. Non solo non ha dato il “presente” alle difficoltà, ma è anche riuscito a diventare il protagonista negativo. Come; Alla fine del “Drago” negli straordinari.

Cristiano era al muro, ma invece di non far passare la palla, come aveva reagito, ha fatto l’esatto contrario! Il resto da lì e oltre è … storia. Tuttavia, gli italiani stavano “ribollendo” con lui. Anche per un giocatore come lui con tutto quello che ha ottenuto da quando ha messo piede in Italia, le critiche sono molto dure!

Qualcosa che può essere visto dalla prima pagina di uno dei giornali più grandi e storici del paese vicino. “Gazzetta dello Sport” come afferma nel suo discorso centrale quanto segue: Cristiano ha tradito la Juventus.

Tutti si sono annoiati con Cristiano!

La Juventus quest’anno non convince per niente. In nessun modo! I campioni d’Italia possono essere molto più avanti della classifica di Serie A, ma la loro immagine in campo è diversa.

D’altra parte, Cristiano Ronaldo ha dimostrato quanto sia stabile anche con i gol quest’anno. Ma gli amici della “Big Lady” si aspettavano – e aspettano – molto di più della stella della loro squadra, presente nelle due cruciali partite contro il Porto … un semplice riferimento al cartellino della partita.

Il momento dell’attaccante portoghese non è buono. Quasi tutti si sono iscritti per “mangiarlo”. Vediamo come reagirà nel prossimo periodo di tempo e se tutto questo avrà qualche reazione nei suoi confronti.



