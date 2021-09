Il dramma di Wilshere continua con un gruppo di basso profilo in Italia

Una volta era uno dei più grandi talenti inglesi. Ma la vita non è andata come voleva Jack Wilshere. Le sue numerose ferite lo hanno lasciato molto indietro rispetto agli altri della sua età. Ora che ha 29 anni, trova difficile persino trovare una squadra.

A gennaio ha firmato un contratto di sei mesi con il Bournemouth. Ma non è riuscito a lasciare le migliori impressioni, per cui è rimasto libero e non è riuscito a trovare la fase successiva della sua carriera. Ora è a Como, la sua squadra di seconda divisione, dove si sta allenando per mantenersi in buona forma fisica.

Wilshere ha parlato alla Gazzetta dello Sport dove ha fatto riferimento al suo gioco e cosa può fare d’ora in poi:

“Mi sono divertito molto in Inghilterra. Ho passato degli anni bellissimi lì. Ma per me, l’Inghilterra e la Premier League sono finite. Sfortunatamente, ho una pessima reputazione lì ora, a causa dei molti infortuni che ho avuto. Sono ora cerco una nuova sfida nella mia carriera Chi crede in me e nelle mie capacità si aspetta di darmi una possibilità.

Non vedo l’ora di avere una nuova opportunità per mostrare ancora una volta chi sono e cosa posso fare. Ora sono un giocatore completamente diverso. L’Inghilterra ha il campionato più forte e più bello. I giocatori che giocano lì guadagnano molto bene. Ma voglio provare qualcos’altro, sia in Italia che in Spagna. Vedremo…”, le sue parole.

Wilshere avrebbe dovuto lasciare l’Inghilterra molto prima!

La Premier League non ha solo i più grandi contratti televisivi del mondo. Ma è di gran lunga il torneo più duro e impegnativo d’Europa. Sebbene Jack Wilshere avesse talento, lo ha mostrato in alcune occasioni e questo perché i suoi infortuni ogni tre circa non gli hanno permesso di ottenere ciò che voleva veramente.

Ora si rende conto che non sta più allevando un’isola. Il suo corpo non sopportava questi ritmi. Per questo non gli dispiacerebbe firmare per la Liga o la Serie A.

