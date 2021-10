Il deputato di 25 anni rivela che suo padre Mitterrand

“Voglio essere giudicato da chi sono, non da quello che era mio padre. Ma è così che va. François Mitterrand era mio padre”, ha detto al quotidiano locale Kungkbacka-Posten.

Forsen si candiderà alle elezioni di settembre con il partito moderato del primo ministro Fredrik Reinfeldt. Anche sua madre, Kristina Forsen, 66 anni, ha ammesso di aver avuto una relazione con Mitterrand dal 1980 al 1995, quando era giornalista della Televisione Pubblica e del quotidiano Aftonbladet di Parigi. Ma non ha mai rivelato l’identità del padre di suo figlio, nato nel novembre 1988. Mitterrand all’epoca aveva 72 anni.

Quando gli è stato chiesto dall’AFP di commentare la questione, Furnes ha detto di non voler rispondere alle domande su suo padre e ha parlato solo con i media svedesi “perché è importante che i miei compatrioti conoscano me e non i media internazionali”. Ha anche indicato che non è interessato a diventare famoso in Francia. “Sono un politico svedese e mi interessa la politica svedese”, ha spiegato.

Moderaterna Kungsback

Ma in un’intervista con un giornale svedese, il 25enne ha detto di aver visto suo padre “cinque o sei volte” nella sua vita.

Mitterrand è morto nel 1996, ha tre figli con la moglie Daniel e una figlia, Mazarine Pinzo, nata nel 1974 da un’altra relazione.

