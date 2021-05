Il capocannoniere della serie nigeriana Simi Nwankwo è interessato alla seconda divisione

Giovanni Struppa, il futuro nuovo allenatore del Monza, ha dato al nigeriano Simeon Nwankwo la sua massima priorità.

Simeon Tuchoku Nwankwo ha detto che “Simi” era una prelibatezza nei cieli grigi di Crotone. Se il club della regione Calabria giocherà nella prossima stagione di Serie B, il suo 29enne attaccante nigeriano può lasciare il club. Il cittadino di Lagos ha un solo anno di contratto al Crotone, arrivato dal suo club di allenatori Portimonense nel 2016. Può seguire il suo allenatore fino a Monza.

Il Monza ha infatti annunciato la partenza di Christian Brocci con un comunicato ufficiale. Monza e Christian Brocci hanno annunciato di aver risolto il nostro accordo di comune accordo. Ringrazia Monza Brocci per il suo appassionato lavoro e gli augura tutto il meglio per la sua futura carriera.

Sotto Procci, il Monza è stato eliminato dalle qualificazioni di Serie B per mano del Citadella e secondo Calciomercato.com, l’ex giocatore del Milan e allenatore del Crotone Giovanni Stroppa è pronto a sostituirlo dalla prossima stagione. Il vincitore della Coppa Italia Primavera 2010 alla guida delle giovanili del Milan vuole riportare in auge uno degli attaccanti che ha incontrato molto prima di essere esonerato quest’anno al Crotone. Il giornale ha rivelato che l’attaccante del Croton Simeon Nwankwo è in cima alla lista delle priorità per il 53enne giocatore italiano.

Nwankwo ha segnato 20 gol in questa stagione in Serie A, il che non è sufficiente per evitare la retrocessione in Serie B dal suo club Crotone. Questo accordo si preannuncia difficile perché Sky Italia capisce che il giocatore vuole rimanere ai massimi livelli del calcio italiano e che la Lazio è il club di scarpe che ha stretto il contatto più tangibile con il suo club. I capitani biancoseleste attendono l’approvazione di Simone Inzaghi, l’allenatore che deve ancora annunciare se prolungherà l’avventura a Roma nella prossima stagione. Nel frattempo, la più grande offerta che Croton riceverà verrà da una formazione di torneo.