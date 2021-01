Il 39enne Maicon non lo ignora: in Italia il calcio va avanti!

Il brasiliano Maicon, che in precedenza aveva giocato a Monaco, Inter e Roma, è rientrato venerdì in Italia con l’intenzione, a 39 anni, di proseguire la carriera in quarta divisione (dilettanti), con Sona, una delle squadre della regione. Verona.

“Sono felice di essere tornato in Italia con mio figlio (che giocherà con le giovanili del club)”, ha detto il brasiliano allo sbarco dall’aeroporto di Fiumicino a Roma, accompagnato da due membri del suo nuovo club, “sono entusiasta di questa nuova avventura che sta per iniziare”.

Con l’Inter (2006-12), Maicon ha vinto quattro scudetti consecutivi (2007, 2008, 2009 e 2010) e la UEFA Champions League 2010 con l’allenatore Jose Mourinho.

Dopo il periodo a Roma (2013-2016), ha proseguito la sua carriera in Brasile. Infatti, ha giocato negli ultimi mesi per un club brasiliano di quarto livello, il Vila Nova, secondo i media italiani.