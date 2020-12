Homehardware Store torna a Startford con volantini

Sono passati anni, ma i cittadini di Stratford alla fine possiedono un negozio di attrezzature per la residenza direttamente nella zona.

“Il traffico è stato piuttosto stabile tutto il giorno. Siamo piuttosto soddisfatti di tutto il servizio che la città ci ha concesso finora”, ha spiegato Duane MacDonald, direttore generale di Callbecks Ltd. a Summerside.

Mercoledì, il negozio di ferramenta della casa Kinlock ha aperto le sue porte ai clienti. Il negozio sarà attualmente una partnership che coinvolge Callbecks e anche Metro Homebuilding Materials Ltd ..

MacDonald ha notato che Stratford è tra quelle comunità più popolari intorno a P.E.I., attirando così un negozio di ferramenta in città. Il nuovissimo negozio evita inoltre agli occupanti il ​​fastidio di costringere il ponte di Hillsborough a soddisfare i loro particolari requisiti home hardware.

Duane MacDonald, direttore generale di Callbecks Ltd. a Summerside. – Documento SaltWire

È ciascuno degli articoli che piacerà a un cliente che troverai all'interno di un negozio di ferramenta. Tuttavia, Smith è soddisfatto dei luoghi di esposizione significativi di questo negozio al dettaglio, come il bagno e lo show room di luci

L’altro elemento eccezionale del mastio è il fatto che i clienti possono dettare i materiali da costruzione, come legno, finestre, finestre e piastrelle, nella tua fortezza di Stratford e farli spedire dal tuo Centro di costruzione di case della metropolitana a Charlottetown.

Donald Smith, Peter e anche il papà di Andy aprirono il negozio Very First Metro Constructing Supplies nel 1969 presso lo Sherwood Small Business Center sulla St. Peters Highway a Charlottetown. Circa cinque decenni prima, hanno iniziato a lavorare per il produttore di Your Property Hardware utilizzando il Metro Home-building Center insieme a Metro Bathtub and Lights.

Il Callbecks House Hardware Building Center e il Household Furnishings Center sono posseduti da Ron e Donna MacDonald.

A febbraio, Metro e Callbecks hanno collaborato per ottenere esattamente il negozio di ferramenta della proprietà di Charlottetown.

Brevemente dopo che i componenti hanno stipulato un contratto di locazione per avviare il negozio al dettaglio di Stratford e dare loro un’esistenza su entrambi i lati di questo ponte di Hillsborough.