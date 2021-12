Haute-Loire: cosa ricordare di quest’anno sportivo per il Team Privado?

Ovviamente il 2021 è stato segnato da una lenta ripresa delle competizioni, dall’introduzione della tessera sanitaria… ma anche da una buona prestazione!

enduro

Justin Martel, Campione Europeo e Francese

Come si fa a parlare del 2021 senza citare Justin Martell? Brivadoise, con licenza al Brioude Moto Club, ha avuto un grande anno. A fine agosto, inizio settembre, sono partito per l’Italia per partecipare al primo ISDE (Enduro Worlds) sotto i colori della squadra francese.

Poche settimane dopo, all’inizio di ottobre, ha vinto il suo primo titolo di Campionato Europeo… seguito dal suo quarto titolo di Campionato di Francia!

Marine Lemoine, Vice Campione di Francia

Se la regina dell’enduro francese è l’Alvernia, lo è anche la seconda classificata. Marine Lemoine, titolare di licenza all’Haut-Allier Moto Club, è diventata la vice campionessa francese di quest’anno.

Enduro Grand Prix de France: prima al Mondial molto incoraggiante per Marine Lemoine (MC du Haut-Allier)

Antoine Creek, Vice Campione del Mondo

Certo, il Brioude Moto Club è ben rappresentato nel 2021! Durante l’ISDE in Italia, Antoine Creek ha conquistato il secondo posto nella classifica a squadre nella categoria junior. Ha vinto questo titolo con Luc Fargier e Léo Le Quéré.

Priud (Alta Loira): Antoine Creek, vice campione del mondo di Enduro

Langek, la terra mondiale dell’enduro

Dal 15 al 17 ottobre, il miglior pilota di enduro del mondo si è incontrato a Langeac. Sotto la guida del Moto Club Haut-Allier, la finale del Campionato del Mondo ha deliziato sia il pubblico che i piloti.

Giochi Sportivi

E Victoria Michel, la detentrice del record indoor

Questo 2021 è stato anche l’anno del Capo… e per estensione di Victoria Michel. All’inizio di dicembre, Brivadoise è diventato il detentore del record indoor nell’Alta Loira per un tiro da 3 kg con un lancio di 11,92 m.

In linea anche con il salto in lungo, continua a migliorare e si sta avvicinando al meglio.

Clement Pons e Lucas Valente ai Campionati Francesi di Cross Country

Il loro investimento e i risultati sono stati ripagati. Il 13 e 14 novembre Clement Ponce e Lucas Valente si sono recati a Montauban per i campionati francesi di fondo. Il primo ha concluso 55 anni come principiante e il secondo 205 come apprendista. Risultati promettenti per il prossimo campionato francese di marzo 2022.

L’equazione

Una prima stagione promettente per Lou-Ann Robert

Nella sua prima stagione a cavallo, Lou Anne Robert non era immeritevole. Il pilota di Cuteuges ha continuato ad avanzare, passando da una classe superiore a una classe superiore. A luglio, è diventata la vice-campionessa regionale di Amateur 2. I suoi risultati le hanno permesso di partecipare al primo campionato francese Amateur Elite a novembre, dove si è classificata 21esima su 43.

A Cuteuges (Alta Loira) si nasconde Lou-Ann Robert, un cavaliere pieno di promesse

fotografia sportiva

Justin Alizard entra nei principali tornei

Canzoni di settembre con ritorno a scuola. Per Justine Allezard, licenziataria della Brivadois Tir sportif, questa rimonta è stata diversa dalle altre. All’età di vent’anni è diventata la prima Brivadoise ad entrare a far parte dell’Insep, la scuola dei campioni francesi!

Haute-Loire: Justine Allezard, prima Brivadoise a entrare in Insep, sogno Parigi 2024

