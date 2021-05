Hakimi: “Hai qualcosa con me su EA Sports FIFA?”

La stagione in Italia sta volgendo al termine con la splendida Inter, che, diversi anni dopo, torna al vertice, per vincere il titolo. Molti dei nerazzurri hanno vissuto una delle migliori stagioni della loro carriera. Tra gli eroi della squadra di Antonio Conte, ovviamente, c’è Hakimi … che dimostra a tutti coloro che lo interrogano che farà una grande carriera …

Come ogni anno, anche quest’anno EA SPORTS FIFA … ha annunciato la migliore squadra della stagione per la Prima Divisione! E indovinate cosa hanno perso i tanti calciatori che si sono esibiti alla grande per il campione dell’Inter.

Hakimi è uno di loro con l’asso nerazzurro … non ha capito questa mossa! Ritiene di meritare di essere in questa squadra e li ha “gettati” a chi lo ha lasciato fuori …

“Che divertente! Se hai qualcosa con me, vieni e dimmelo. Quelle … non lo dicono. Grazie”, ha detto distintamente Al-Hakimi nel suo messaggio!

Non sono assolutamente d’accordo con le opzioni …

Achraf Hakimi non è stato nominato nella squadra della FIFA First Division League della stagione e non si è ritirato pic.twitter.com/JxYwXjKZhp – B / R Football (brfootball) 21 maggio 2021

Guarda qui la squadra selezionata con cura da EA SportsFIFA. Mancano sicuramente molti grandi nomi. Tra loro ci sono de Ligt, Kiza, Vlehovi e Pastoni che hanno avuto una stagione terribile. Finora, a giudicare dalle reazioni sui social, i fan italiani non hanno gradito e concordato con Hakimi!

