Guarda tutti i goal dei maggiori campionati europei

Per la prima volta nella storia del derby del nord di Londra, una squadra ha segnato tre gol in 34 minuti ed è stato l’Arsenal guidato da Arteta a festeggiare la terza vittoria consecutiva e allo stesso tempo costringere il simpatico Nuno Espirito Santo alla terza sconfitta di fila in premier League Tre gol negativi! Il Barcellona ha battuto facilmente il Levante 3-0, interrompendo una serie di pareggi, ma per la prima volta dopo tanti anni è apparsa al Camp Nou la maglia numero 10 senza il nome di Messi indossata dal giovane Ansu Fati.

La Juventus sembra trovare un ritmo che abbia facilitato le cose con la Sampdoria, ma ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva nel torneo. lega.

Guarda tutti i gol della Premier League inglese, Sesta partita:

sabato (25/9)

Manchester United – Aston Villa 0-1 (88esima casa)

Chelsea – Manchester City 0-1 (53 Gesù)

Watford – Newcastle 1-1 (72′ SAR – 23′ bastone lungo)

Everton – Norwich 2-0 (29′ Townsend, 77′ Doukuri)

Leicester – Burnley 2-2 (37′, 85′ Vardy – 12′ Vardy, 40′ Korn)

Leeds – West Ham 1-2 (19′ Rafinha – 67′ Otto Firpo, 90′ Antonio)

Brentford – Liverpool 3-3 (27′ Benoche, 63′ Yanlet, 82′ Visa – 31′ Zota, 55′ Salah, 67′ Jones)

domenica (9/26)

Southampton – Wolverhampton 0-1 (Jiménez 61).

Arsenal-Tottenham 3-0 (12′ Fila, 27′ Aubameyang, 34′ Saka-79′ Shaun)

lunedì (9/27)

Crystal Palace – Brighton (22:00)

legae Sesta gara

sabato 25 settembre

La Spezia – Milan 1-2 (Werder 80 – 48, Maldini, 86 Diaz)

Inter Atalanta 2-2 (5′ Lautaro, 71′ Dzeko – 30′ Malinowski, 38′ Toloi)

Genoa-Verona 3-3 (76′ Crisito PEN., 80′, 85′ Destro – 8′ Simeone, 49′ Barak PEN., 90+1′ Kalinic)

domenica 26 settembre

Juventus – Sampdoria 3-2 (10′ Dembala, 43′ Beni Bonucci, 57′ Locatelli-44′ Yocinda, 83′ Cantreva)

Sassuolo – Salernitana 1-0 (54′ Berardi)

Empoli Bologna 4-2 (1′ OR Bonifaci, 32′ Benamudi, 53′ Perami, 90′ Ricci – 11′ Barrow, 77′ Arnautovic)

Udinese – Fiorentina 0-1 (16 rigori. Vlahovic)

Lazio-Roma 3-2 (10′ Milinkovic-Savic, 19′ Pedro, 62′ Felipe Anderson – 41′ Ibanez, 69′ Bennett Veretto)

Napoli-Cagliari 2-0

Bundesligae Sesta partita:

venerdì, 9/24

Grether Fürth – Bayern Monaco 1-3 (88 ‘Eten-10’ Miller, 31 ‘Kimich, 68’ Ott Gribeck)

sabato 25/09

RB Lipsia – Hertha BSC 6-0 (15′ Enkoukou, 23′ Poulsen, 45′ + 3′ Mukiele, 60′ Forsberg, 70′ Enkoukou, 77′ Haidara)

Eintracht Francoforte-Colonia 1-1 (45′ + 6′ alesaggio – 14′ Schere)

Bayer Leverkusen – Magonza 1-0 (62′ Fergus)

Union Berlino – Armenia Bielefeld 1-0 (88′ Bernese)

Hoffenheim – Wolfsburg 3-1 (45′ + 2′ Kramaric, 74′ Baumgartner, 81′ Kaderbeek – 25′ Baku)

Gladbach – Borussia Dortmund 1-0 (37 Zakaria)

domenica 26/09

Bochum – Stoccarda 0-0

Friburgo – Augusta 3-0 (6′ Kumbler, 25′ Hoehler, 33′ calcio di rigore. Griveaux)

legae Settima gara:

sabato 25/9

Alaves – Atletico Madrid 1-0 (4 LaGuardia)

Valencia – Athletic Bilbao 1-1 (92′ De Sousa – 69′ Martinez)

Siviglia – Espanyol 2-0 (13′ Al-Nasiri, 87′ MER)

Real Madrid – Villarreal 0-0

domenica 9/26

Maiorca-Osasuna 2-3 (11′ Rodriguez, 45′ Nino-9 Cote, 58′ Berretto, 88′ Xavi Martinez)

Barcellona – Levante 3-0 (6′ Depay, 14′ de Jong, 91′ Fati)

Rayo Vallecano Cadice 3-1 (9′ Garcia, 44′ Falcao, 87′ Balathon – 23′ Haruyan)

Real Sociedad – Elche 1-0 (81′ Uyarthpal)

Betis – Getafe (22:00)