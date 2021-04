Gran Premio storico di Monaco: come segui la gara di domenica?

Nel 2021, Automoto La Chaîne è su tutti i fronti del motorsport. Scopri in prima persona e per intero lo storico Gran Premio di Monaco, domenica 25 aprile, dalle ore 9. Un evento eccezionale e molto atteso per i fan della F1.

Questa dodicesima edizione si svolgerà sul circuito “Medina” più famoso al mondo, dove sono state iscritte quasi 170 vetture per farci vivere le ore più belle della storia del principale settore automobilistico.

L’edizione 2021 è organizzata ogni due anni dall’Automobile Club de Monaco e l’edizione 2021 metterà in mostra modelli prebellici, anche monoposto degli anni ’70. Sono distribuiti su 7 diverse reti di partenza in base alla loro età. Uno spettacolo in cui la diversità e la ricchezza delle collezioni si preannuncia eccezionale. Adatto anche alla Ferrari, per celebrare l’anniversario della sua prima vittoria nel Campionato del Mondo di Formula 1, che vinse Argentino Fruylan Gonzalez 1951 a Silverstone.

Pertanto, non meno di sei vetture saranno schierate per celebrare questo 70 ° anniversario:

• Alfa P3, n. 20 in serie A., Ricordiamoci che – Enzo Ferrari non costruì le vetture che portano il suo nome fino al 1947 – fu la Scuderia Ferrari ad entrare nell’Alfa ufficiale, tra il 1933 e il 1937 e in particolare la vittoria P3 nel principato nel 1934 per mano di Guy francese Centro commerciale.

La Dino 246, n. 20 in Série B., A testimoniare l’epoca in cui i sedili singoli del marchio italiano erano dotati di motori anteriori. L’attuale vettura è l’ultimo motore di F1 a vincere il Gran Premio in questo caso dall’Italia 1960 a Monza per mano di Phil Hill.

• Nella Serie C, la 250 Mille Miglia 1953 per chiamare l’unico anno 1952 quando la F1 è stata sostituita a Monaco con auto sportive.

1512 n ° 4 della serie D, Per ricordare e celebrare i titoli che Phil Hill ha ottenuto nel 1961 e John Surtees nel 1964.

I quattro tipi 312 della serie E (n. 3/4/6/8) Per evocare il primo periodo F1 – 3 litri.

• I due 312B3 sono nella serie F, Guidati rispettivamente da Jean Alessi e René Arnault (ex piloti e vincitori in carriera con la Scuderia), assistono alla nascita dell’azienda di Maranello, sempre grazie alla vittoria di Niki Lauda nel 1974.

Per l’occasione Automoto La Chaîne offre agli appassionati delle corse storiche un dispositivo eccezionale, a partire dalle ore 9 di domenica 25 aprile.

📺 9h00 / 13h00: 4 serie per vivere l’esperienza sul canale YouTube ufficiale di Automoto La Chaîne

📺 14h00 / 17h00: 3 Automoto La Chaîne Live Experience Series

Per commentare questo prestigioso evento storico di Monaco, attenzione Jenelle Longhi, Specialista anche negli sport motoristici e nelle gare di durata regolari su Automoto La Chaîne Nuvole nidelliche, Responsabile della sezione sport motoristici del quotidiano Ouest-France. Storie, interviste in diretta e vincitori delle vetture partecipanti: i nostri esperti condivideranno le loro conoscenze e il loro apprezzamento per comprendere meglio la storia di queste vetture, consentendo alla Formula 1 di ottenere i propri discorsi di nobiltà. Il duo andrà in onda, dalle 14:00 alle 17:00, in diretta su Automoto La Chaîne.

In mattinata, i fan avranno un appuntamento su YouTube con Emmanuel Monk, Giornalista e presentatore di F1. Vicino a lui, Nuvole nedeliche In qualità di esperto di corse storiche, sarà pronto a offrire tutta la sua competenza.

Un nuovo evento eccezionale per gli appassionati di sport motoristici da provare in diretta su Automoto La Chaîne!