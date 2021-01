Gran Premio d’Italia sulla ERT

Pochi giorni dopo il Gran Premio del Belgio e il leggendario circuito termale con curve veloci e pericolose, la Formula 1 visita il “Tempio della velocità”, Autodromo Nazionale di Monza, per Gran Premio d’Italia: Dove le auto stanno prendendo le velocità finali della stagione sugli stretti infiniti della corsia storica.

Il Lewis Hamilton Venendo a Monza 47 punti dietro il secondo Max Verstappen, Dopo aver vinto il quinto Belgio in 7 partite quest’anno. Il sei volte campione britannico dimostra di essere in ottima forma e, con l’aiuto della “migliore macchina mai progettata da Mercedes”, come l’ha definita, è ancora una volta il favorito per il primo posto. Ci si aspetta che gli renda la vita di nuovo difficile Max Verstappen Con la sua capacità unica di guidarlo Red Bull Al 101% del suo potenziale.

Il Valtteri Bottas Finora ha dimostrato di non avere risposte sulla velocità e stabilità del suo compagno di squadra Black Arrows. Tuttavia, bisogna ricordare che nella partita dello scorso anno sulla stessa pista, ha sconfitto Finn Hamilton … Sarà questo l’inizio del contropiede di Bottas nel tentativo di vincere il titolo quest’anno? Partite strane – a causa della pandemia di Coronavirus – al torneo 2020 sono inferiori rispetto agli altri anni ei margini si stanno restringendo. Siamo già all’ottavo del 17 ° Gran Premio della stagione (invece dei 22 originariamente previsti) …

Il Gran Premio d’Italia (Gratuito, quiz di qualificazione e partita) saranno trasmessi in streaming in diretta da ERT Sports e dai media online. Il contenuto sarà disponibile per 7 giorni su ERT Digital Media (Mixed TV, Web TV, ecc.).

Nella descrizione e nel commento, i giornalisti di ERT hanno detto: Nikos Korovillas E il Elias Papaioano.

Ospiti di ERT Studio, o Konstantinos Marchese, Conosciuto anche come “Iaveris jr”, il giornalista di Special Press, Bobby Papameshell.

Ore della partita

Venerdì 4 settembre

Prove gratuite 1: 12: 00-13: 30

Prove gratuite 2: 16: 00-17: 30

Sabato 5 settembre

Prove gratuite 3: 13: 00-14: 00

Esami idonei: 16:00 – 17:00

Domenica 6 settembre

Partita: 16:10