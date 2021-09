Gran Premio di Russia | Lewis Hamilton ha ottenuto la sua centesima vittoria

Spiacenti, il tuo browser non supporta i video

(Sochi) Lewis Hamilton è diventato il primo pilota di Formula 1 a vincere 100 gare domenica in Russia, e ha anche conquistato il primo posto nella classifica piloti, a spese di Max Verstappen.

Hamilton della Mercedes è scivolato al settimo posto quando è rimasto bloccato alla prima curva.

Ha quindi ridotto il gap e battuto Lando Norris per conquistare la vittoria quando il pilota della McLaren ha lasciato la pista sotto la pioggia alla fine della gara, mantenendo le gomme lisce.

Foto di Anton Vaganov, Reuters Lewis Hamilton

“Ho dovuto aspettare molto tempo per questi centoNS Vittoria, ha detto l’uomo con cinque vittorie nel 2021 che non vinceva da luglio a Silverstone. Non ero sicuro di poterlo fare. ”

È un momento magico. Potevo solo immaginare di essere lì e di avere queste possibilità di vittoria accanto a persone così talentuose a questo punto della mia carriera. Lewis Hamilton

Guidato da cinque punti in campionato all’inizio della giornata, l’inglese ha ora due punti di vantaggio su Verstappen della Red Bull. È arrivato secondo dopo essere partito domenica scorsa.

Foto di Alexander Nemnov, Agence France-Presse Sul podio, Lewis Hamilton si è goduto una spruzzata di champagne da Carlos Sainz Jr (al centro) e Max Verstappen.

Carlos Sainz Jr ha regalato alla Ferrari il terzo posto.

Hamilton non è partito alla grande, ma ha iniziato a recuperare con un passaggio magistrale da fuori contro Fernando Alonso.

Ricordava la loro stagione da compagni di squadra quando Hamilton era un debuttante nel 2007.

Verstappen è finalmente partito, ed è stato punito per il cambio motore, ma Hamilton era a metà gara.

La vettura di Hamilton ha fatto meglio nella seconda metà della gara con le gomme dure. La spinta di Verstappen è sembrata frenata quando l’Alpine di Alonso lo ha raggiunto, mettendolo al settimo posto.

Ma poi è arrivata la pioggia. Verstappen ha scelto rapidamente le gomme intermedie, in rotta verso un podio che limita i danni, nella sua ricerca del suo primo campionato piloti.

“Non abbiamo perso molti punti, il che è molto positivo”, ha detto Verstappen alla radio della sua squadra.

Daniel Ricciardo (McLaren), Valtteri Bottas (Mercedes) e Alonso hanno chiuso al sesto posto, davanti a Norris.

“Se non fosse stato per la pioggia, sarebbe stato difficile attraversare Lando”, ha detto Hamilton. Aveva un ottimo ritmo. ”

La vittoria di Norris avrebbe fatto guadagnare alla McLaren la seconda vittoria consecutiva, dopo la vittoria di Ricciardo in Italia.

All’Aston Martin, Quebecer Lance Stroll è arrivato 11°NS, una fila davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel. L’escursionismo partiva 7NS E Vettel, 10NS.

La decisione è stata presa troppo tardi per passare ai frame intermedi. Ci è costato un sacco di punti. Gita di Lance

“È ancora più deludente perché siamo partiti bene e siamo arrivati ​​quarti. La lotta è stata molto divertente nelle prime curve”, ha detto il canadese.

Da qui alla fine della stagione, una questione aperta è se anche Hamilton dovrà accettare una penalità, se dovrà utilizzare un nuovo motore.

La prossima gara si terrà il 10 ottobre in Turchia.

Consulta la classifica finale