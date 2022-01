Gli italiani hanno fatto un nuovo “puzzolente” per il futuro di Vlakovich!

È un argomento di discussione costante. Dusan Vlahovic è il nome più famoso del campionato italiano. Ci sono molte band che hanno mostrato interesse e persino vivo interesse per il suo partito.

Uno di loro è Arsenale. L’attaccante serbo è stato nel verbale della squadra di Londra nelle ultime settimane e molto sarà ascoltato e scritto da entrambe le parti fino a quando non verrà raggiunto un accordo definitivo – se c’è un accordo definitivo – ma questo sembra essere un dato di fatto. al massimo Questo sito italiano è supportato da “CalcioMercato”.

Secondo il suo rapporto, la squadra inglese ha fatto un’offerta ad Al-Violas per un importo di 60,6 milioni di sterline. Una proposta che non solo si inserisce bene nella categoria di Vlakovic, ma è già stata accolta dagli italiani che vogliono mandare il giovane attaccante che non smette di segnare.

Tuttavia, a questo punto va detto quanto segue. In passato altri siti hanno realizzato simili “avena” per la futura stella della Fiorentina. Quindi non dobbiamo dare nulla per scontato o certezza, fino a quando non ci saranno annunci ufficiali!

Buona lettura. Ma puoi vantarti di noi anche sul nostro canale Youtube?



L’Arsenal ha messo tutte le sue armi per vincere la “battaglia” con Vlahovic!

Ultimamente l’Arsenal è in crescita. Almeno nel torneo. Ma ancora nessuno è sicuro se questo durerà a lungo termine.

Dusan Vlahovic sembra saperlo bene e, nonostante abbia tra le mani un’offerta allettante di “artiglieria”, la loro traiettoria negli anni è sufficiente per farglielo pensare più e più volte.

Per questo Mikel Arteta ha numerose e frequenti telefonate con l’attaccante serbo, per “impanarlo” per dirgli di sì! Qualcosa se succede l’Arsenal possiamo dire che alza l’asticella!



Segui sportsking.gr su Google News Per essere i primi a conoscere le novità dei maggiori campionati europei.