Giro Ditalia: Roman Bardet (DSM) torna nella top 20 dopo la prima tappa di Mid-Mountain

La prima prova in montagna non è passata ma è stato presentato Romain Bardet, questo martedì al Giro d’Italia. Nella recente salita, Coley Passerino e la sua forte discendenza (fino al 16%!), Lo scalatore dell’Alvernia del team DSM non ha mai lasciato la ruota Remco Evenepoel, il talentuoso Deceuninck e ha concluso la tappa al diciassettesimo posto, insieme a diversi favoriti, tra cui Simon Yates e Dan Martin.

Landa attacca, Bardet perde 11 secondi

L’Auvergnat però non ha saputo rispondere all’attacco di Mikel Landa a due chilometri dalla fine, che Egan Bernal, Giulio Ciccone, Aleksandr Vlasov e Hugh Carthy sono riusciti a fare scortando lo spagnolo fino all’arrivo, situato a un chilometro dalla cima del sentiero.

Alla fine, una piccola spesa è stata revocata, 11 secondi al Bernal Group e un grande guadagno, in termini di posizioni, complessivamente, poiché Auvergnat è risalito tra i primi 20, dove era al 19 ° posto a due minuti dal nuovo leader.

Chi indossa la maglia rosa non è più Filippo Jana (Ineos Grenadiers), che anche questo martedì si è messo al servizio della sua squadra guidando in testa al gruppo nell’andata di tappa, piatto al Parma, ma un altro italiano ha catturato il Giro.

La nuova maglia rosa di De Marchi

Alessandro De Marchi (Israel Start Up Nation) si veste di rosa a Sestola dopo essere arrivato secondo in questa tappa, e vinto da solo dall’americano Joe Dombrowski (UAE Team Emirates), il più forte nella salita finale.

Dombrowski e de Marchi, a 4 chilometri dalla vetta, raggiunti da Rein Taaramae (Intermarché) e Christopher Jules Jensen (Bixe-Exchange), i due corridori che hanno fatto da apripista per una quarantina di chilometri, dopo aver fatto parte di un gruppo di 25 uomini , sono sopravvissuti dall’inizio della fase.

La nuova classifica generale. Nonostante abbia perso tempo contro gli altri leader oggi, Rymco Evinboil rimane secondo tra i candidati (dietro Vlasov) dopo il fallimento di Joao Almeida. All’età di trentaquattro anni, Alessandro de Marchi si presenta la sua prima maglia rosa. #Round – Sferico pic.twitter.com/2KMLkY6qvp Le Grupetto (LeGruppetto)

11 maggio 2021

Più forte di questo quartetto, l’americano ha eliminato e ha tenuto Marchi a una buona distanza dalla serie di vittorie, 13 secondi di vantaggio sull’italiano.

Gli altri in fuga si sono piazzati nella top ten, davanti a Bernal (11 °), primo contendente alla vittoria finale.

Almeida è crollato e ha perso il giroscopio

La maglia rosa per due settimane l’anno scorso e la quarta al suo arrivo a Milano, Joao Almeida (Daikonink) è oggi il più grande perdente. Il giovane portoghese ha fatto irruzione negli ultimi chilometri di salita (49 ° posto) e ha subito più di quattro minuti di ritardo rispetto agli altri candidati.

Non influenzato da questa battaglia per la classifica generale, il suo compagno di squadra di Clermont, Remy Cavagna, è arrivato 89 ° in una piccola gara, a 14 minuti dal vincitore.

Raphael Rochet