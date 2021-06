Giro d’Italia: Nizzolo Run Eve Zoncolan

Il campione europeo Giacomo Nizzolo (Kubica) d’Italia ha vinto la 13a tappa del Giro d’Italia sprint di ciclismo venerdì a Verona, prima di entrare in alta montagna.

Il colombiano Egan Bernal (Ineos) ha mantenuto la maglia di leader alla vigilia della tappa del Monte Zoncolan.

Nizzolo, finora secondo, è riuscito a tornare sul connazionale Eduardo Avene, che ha lanciato l’attacco a 500 metri dall’arrivo controllato sulla strada per le arene.

Terzo lo slovacco Peter Sagan, davanti all’italiano David Simolai e al colombiano Fernando Gaviria.

Il rigoroso flat track di oltre 198 chilometri non ha scoraggiato gli attaccanti, ad eccezione di tre habitué (Rifi, Marengo, Pelod) che sono partiti non appena abbassata la bandiera e si sono uniti ai 7 km dal traguardo.

Nizulu, 32 anni, ha dovuto aspettare la sua ottava apparizione per vincere finalmente il Giro. A Verona è arrivata la sua 27esima vittoria, la prima in un Grand Tour e la seconda in questa stagione dopo il Clasico di Almeria in Spagna.

Se non ha ancora superato nessuna tappa, l’italiano si è già assicurato due volte la maglia ciclamino nella classifica a punti.

“Finalmente!”, hanno scandito i campioni d’Europa, che hanno regalato alla sua squadra sudafricana la seconda vittoria in tre giorni dopo la vittoria dello svizzero Mauro Schmid sul palco di Montalcino. “Volevo soprattutto non essere bloccato in finale, per poter correre. Nei 1500 mi sentivo bene le gambe. Ho fatto fatica a recuperare il ritardo con Avene, ha fatto qualcosa di grande”.

Sabato la 14a tappa si conclude al Monte Zoncolan, una delle salite più dure d’Europa, affrontata questa volta dal versante orientale di Sutrio. La salita termina nell’ultimo chilometro al 14,7% alla fine con gli esperti meteorologici che prevedono pioggia e una temperatura di 3-5 gradi.