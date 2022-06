Giro d’Italia – Giro 2022 (TV/Streaming) su quale canale seguirà la tappa 21 domenica?

La 105a edizione del Giro 2022 (Round d’Italia) si conclude domenica 29 maggio con la 21a ed ultima tappa!

Tutte le informazioni (tappe, telecronisti, favoriti, ecc.) le trovate nella 105a edizione del Giro, che sarà seguita in diretta e integralmente su Eurosport dal 6 al 29 maggio, sul nostro sito comunicato stampa

Come tracciare il Giro 2022 sulle antenne Eurosport?

Tutte le fasi saranno seguite in diretta su Eurosport 1, Eurosport.fr e sull’app Eurosport. Ogni passo sarà circondato da Pedal Kings fatta, a sua volta, da Geraldine Webber e Leslie Poitrelldecorato con disegni di dado.

L’evento sarà commentato Guillaume de Grazia e Jackie Duranda cui si unì successivamente Steve Chenell, David Moncotti, Philip Gilbert, Audrey Cordon Ragot Inoltre ospiti eccezionali tra cui Tony Gallopin. nell’area, Louis-Pierre Friulu e Florian Begon Raccoglierà interviste ai piloti.

– Ventunesima tappa: Verona – Verona, 17,4 kmseguirà In diretta alle 13:55 su Eurosport 1. In onda dalle 13:25 con la rivista “Les Rois de la Pédale” la troverete in diretta dalle 17:15 per il debriefing dal palco di oggi.

Vai a EUROSPORT.FR

come guardare Giro 2022 trasmissione ?

Guarda la trasmissione fornita da Eurosport Ti permette di guardare il Giro 2022 su TV, computer, tablet e smartphone. Se non sei un abbonato, trovi maggiori informazioni su clicca qui.

Iscriviti a EUROSPORT.FR

riassunto di io per me La ventesima tappa sabato 28 maggio

In questo Giro 2022, è stato un corridore della fuga di oggi a vincere la tappa. Questa volta lo èAlessandro Coffey che non ha esitato a cedere il passo ai suoi compagni a Bordeaux a cinquanta chilometri dal traguardo per vincere da solo. Ma la buona notizia di oggi è il sequestro Jay Hindley. L’australiano, che stamattina è arrivato secondo, era dietro di tre secondi carabaz Imposta un attacco acuto a 4 km dalla fine. Inizialmente è seguito l’ecuadoriano, quest’ultimo finendo per crollare completamente a concedere 1mn28 di vittorie consecutive. stesso Landa Rilasciato all’inizio richiede 39 secondi in Carapaz.

Presentazione della ventunesima tappa domenica 29 maggio

siamo qui. Domenica 29 maggio conosceremo il 105° vincitore di Speedway della storia. A meno che non ci sia un inaspettato capovolgimento della situazione, dovrebbe esserloHindley Chi ha fatto la sua vittoria sabato. È 1 minuto e 25 minuti avanti carabaz Chi dovrebbe stare attento Landa Questo è tornato a 26 secondi.

Questa domenica i corridori dovranno completare la prova di 17,4 km sulle strade di Verona. Questo non dovrebbe essere un enorme svantaggio per i ciclisti di qualità inferiore poiché saranno necessari 4,5 chilometri per salire a una media del 5% a metà strada. Chi prenderà il secondo posto Carapaz o Landa? Chi vincerà quest’ultima tappa del Giro? La sentenza è stata emessa questa domenica intorno alle 17:00.