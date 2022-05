Giro d’Italia – Giro 2022 (TV / Streaming) Su quale canale seguirà la tappa 16 martedì?

Seguirà la 105a edizione del Giro 2022 – Giro d’Italia attraverso tre settimane di gare che promettono spettacolo, suspense e intensità. Una strada di oltre 3.430 chilometri attende i concorrenti su 21 tappe. Scopri il programma TV della 16a tappa martedì 24 maggio 2022!

Tutte le informazioni (tappe, telecronisti, favoriti, ecc.) le trovate nella 105a edizione del Giro, che sarà seguita in diretta e integralmente su Eurosport dal 6 al 29 maggio, sul nostro sito comunicato stampa

Come tracciare il Giro 2022 sulle antenne Eurosport?

Tutte le fasi saranno seguite in diretta su Eurosport 1, Eurosport.fr e sull’app Eurosport. Ogni passo sarà circondato da Pedal Kings le diede a sua volta Geraldine Weber e Leslie Poitrelldecorato con disegni di dado.

L’evento sarà commentato Guillaume de Grazia e Jackie Duranda cui si unì successivamente Steve Chenell, David Moncotti, Philip Gilbert, Audrey Cordon Ragot Inoltre ospiti eccezionali tra cui Tony Gallopin. nell’area, Louis-Pierre Friulu e Florian Begon Raccoglierà interviste ai piloti.

Sedicesima tappa: Salou – Aprica 202 kmseguirà In diretta alle 11:15 su Eurosport 1. Trasmissione dalle 10:45 con la rivista “Les Rois de la Pédale” che troverete in diretta dalle 17:15 per il debriefing dal palco di oggi.

Vai a EUROSPORT.FR

come guardare Giro 2022 trasmissione ?

Guarda la trasmissione fornita da Eurosport Ti permette di guardare il Giro 2022 su TV, computer, tablet e smartphone. Se non sei un abbonato, trovi maggiori informazioni su clicca qui.

Iscriviti a EUROSPORT.FR

sintesi di me per me Quindicesima tappa domenica 22 maggio

La quindicesima tappa del Giro ha offerto un programma di gruppo molto intenso con due salite di Classe I e una salita di Classe II. Se i corridori di livello generale non si sono attaccati a vicenda, lo spettacolo era diviso poiché 25 motociclisti sono riusciti a fuggire dopo una grande battaglia durata più di un’ora. In questo gruppo dove abbiamo trovato Van der Poel, Ariensmann, de la Cruz o Mollemaci sono finalmente sei concorrenti (Tusveld, Pedrero, Buitrago, Ciccone, Carthy, Rui Costa) che è riuscito a fare la differenza nella penultima difficoltà di giornata. Tra questi corrieri Sarà che si è dimostrato il più forte portando via uno ad uno i compagni di viaggio, vincendo così la terza tappa del Giro dall’inizio della sua carriera.

Presentazione della sedicesima tappa martedì 24 maggio

Per iniziare la terza e ultima settimana del Giro d’Italia 2022, il gruppo ne risentirà. Il giorno successivo all’ultimo giorno di riposo verranno superati un minimo di 5.000 metri di dislivello e tre abbonamenti di Classe I. Questa giornata può essere cruciale perché le organizzazioni non sempre reagiscono nel modo migliore per riprendersi. Con cinque corridori in un minuto e sette in due minuti, Dovremmo vedere più chiaramente martedì sera ad Aprica.