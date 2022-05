Giro d’Italia – Giro 2022 (TV / Streaming) su quale canale seguirà domenica la 9a tappa?

Seguirà la 105a edizione del Giro 2022 – Giro d’Italia attraverso tre settimane di gare che promettono spettacolo, suspense e intensità. Una strada di oltre 3.430 chilometri attende i concorrenti su 21 tappe. Scopri il programma TV della nona tappa di domenica 15 maggio 2022!

Tutte le informazioni (tappe, telecronisti, favoriti, ecc.) le trovate nella 105a edizione del Giro, che sarà seguita in diretta e integralmente su Eurosport dal 6 al 29 maggio, sul nostro sito comunicato stampa

Come tracciare il Giro 2022 sulle antenne Eurosport?

Tutte le fasi saranno seguite in diretta su Eurosport 1, Eurosport.fr e sull’app Eurosport. Ogni passo sarà circondato da Pedal Kings le diede a sua volta Geraldine Webber e Leslie Poitrelldecorato con disegni di dado.

L’evento sarà commentato Guillaume de Grazia e Jackie Duranda cui si unì successivamente Steve Chenell, David Moncotti, Philip Gilbert, Audrey Cordon Ragot Inoltre ospiti eccezionali tra cui Tony Gallopin. nell’area, Louis-Pierre Friulu e Florian Begon Raccoglierà interviste ai piloti.

9a tappa: Isernia – Blockhaus 189 kmseguirà In diretta alle 11:50 su Eurosport 1. Trasmissione dalle 11:15 con la rivista “Les Rois de la Pédale” che troverete in diretta dalle 17:15 per il debriefing dal palco di oggi.

Vai a EUROSPORT.FR

come guardare Giro 2022 trasmissione ?

Guarda la trasmissione fornita da Eurosport Ti permette di guardare il Giro 2022 su TV, computer, tablet e smartphone. Se non sei un abbonato, trovi maggiori informazioni su clicca qui.

Iscriviti a EUROSPORT.FR

sintesi di me per me Ottava tappa sabato 14 maggio

È un grande spettacolo pirotecnico regalatoci in questa 8a tappa del Giro. Su un circuito, cosa rara ma spesso sorprendente, a Napoli e dintorni, i corridori non hanno smesso di attaccare dall’inizio della giornata come dimostra l’attacco Van der Boyle A circa 150 km dalla fine. L’olandese è stato anche il motivo della separazione dalla giornata, che comprendeva una ventina di passeggeri. Finalmente Tommaso de Gendt Che ha vinto grazie a un attacco di tre suoi compagni a una distanza di quaranta chilometri dalla porta. Van der Boyle Alla fine è arrivato settimo e Guglielmo MartinoDay 9, recupera quasi due minuti e sale al quarto posto in classifica generale.

Presentazione della nona tappa domenica 15 maggio

Il Gyro prende il volo domenica 15 maggio con la sua prima vera tappa di montagna. Infatti, se il gruppo aveva già attraversato l’Etna dal quarto giorno di gara, c’era solo una salita in lista. Questa domenica saranno superati almeno cinque passaggir, uno di terza, due di seconda e due di prima categoria a completare il percorso, compresa la terribile salita al Blockhaus (13,6 km 8,4%). Non stupisce, quindi, che l’organizzatore consideri questa tappa tra le tre tappe più difficili di questo Giro d’Italia 2022.