Giovane Chloe Bacon (ASM Chamalières Natation), medaglia ai Campionati Europei Giovanili di Belgrado

Chloe Bacon ha gestito la sua prima uscita con il Team France. Il nuotatore dell’ASM Natation Chamalières è stato selezionato questo fine settimana per partecipare ai Campionati Europei Giovanili COMEN a Belgrado. Chloe Bacon, una specialista della rana, ha corso i 100 m di questa due tempi, così come il 4×100 m misti. Due eventi con finalità diverse per la regione dell’Alvernia.

Medaglia di bronzo nel 4 x 100 m misti Chloe Bacon ha iniziato la sua competizione con i 100 m rana. Ma nulla è successo come previsto per il campione francese della manifestazione. Non poteva fare meglio dell'ottavo, due secondi in meno del suo tempo record. Nel pomeriggio, durante la staffetta, l'Alvernia ha brillato. Durante la staffetta 4×100 misti, accompagnata da Lucien Allart (CN Vouziers), Mallu Douillard (Dumbea Natation) e Albane Cachot (Dauphin Toulouse OEC), Chloe Bacon è tornata in vita dopo la delusione della mattinata. Il risultato è stato una medaglia di bronzo negli ultimi metri per concludere una gara che alla fine si è rivelata positiva. Chloé Picon (ASM Chamalières) è stata selezionata per il Campionato Europeo Giovanile di Belgrado La Francia ha conquistato il terzo posto nel medagliere di questi tornei, dietro a Italia e Turchia, con un totale di 15 medaglie (3 ori, 4 argenti e 8 bronzi). Jason Cotard

