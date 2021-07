Giochi Olimpici, Polo – Italia – Grecia: 6-6

Una grande prestazione, che purtroppo non è stata accompagnata da una vittoria, la nazionale greca polo Il 6-6 con l’Italia è arrivato nella fase a gironi olimpico Tornei di pallanuoto.

Lettore Glomex (40599w16ki4e70hs, v-cd3r5qvqs34x-sf)



Nel terzo tempo, la squadra greca è passata in vantaggio con un punteggio di 2-6 per ottenere un grande vantaggio nella vittoria, ma gli italiani hanno premuto forte sul risultato che gradualmente ha fatto la differenza. La pressione degli italiani ha portato segnali duri dai greci, che hanno eseguito diversi aborti, che hanno dato agli italiani un vantaggio numerico.

Lettore Glomex (40599w16ki4e70hs, v-cd3qn0ktp52x-sf)



Tuttavia, nonostante il pareggio negli ultimi secondi del quarto quarto, la nazionale greca ha resistito e con un gran muro di Manos Zerdivas a quattro secondi dalla fine ha detto “no” al tentativo di “rapina” degli italiani. La partita in finale. La partita è finita 6-6 con le due squadre che hanno condiviso un punto.

Il nostro gruppo rappresentativo proveniva da Storica vittoria sull’Ungheria con il punteggio di 10-9 Punteggio nel primo spettacolo.

Gara

Icardi apre le marcature e al 2.29′ Kostas Morikis segna per la Grecia e pareggia 1-1.

Buona partenza di Zerdevas che grazie alle sue parate tiene le azzurre a 0/3 sopra nella prima. A 4.58′ da 2 Luongo ‘scrive’ 2-1 e a 1.55′ con Loeb, Alexandros Papanastasiou pareggia 2-2.

Lettore Glomex (40599w16ki4e70hs, v-cd3qfnmdyaz5-sf)



In 4.51 minuti, la Grecia guiderà il terzo (3-2) con un gol di Dinos Gendonia. Il gol di Gendonia è l’inizio di una serie che si ferma sul 4-0! A 3.49′ Marios Kapotsis ha segnato mentre a 3.15′ Argyropoulos scrive 5-2. Angelos Flashopoulos segnerà 6-2 a 2.31!

Dal dischetto Filioli ha segnato 6,59 minuti per 6-3 e 4,43 minuti per 6-4. A 2.40 Zerdivas blocca in attacco il tiro di Figari insieme ad altri due giocatori. Aicardi scende a 6-5. A 1.09′ Etsenike pareggia 6-6 sopra.

Lettore Glomex (40599w16ki4e70hs, v-cd3qz9g7jt0h-sf)



le notizie di oggi:

Mykonos: foto scioccanti di Psarou – un guidatore ubriaco che faceva chiodi di vetro

Evosmos: “Sono stati presi di mira” – parla a protothema.gr la madre del 15enne picchiato fino allo svenimento

Sarigiannis: questo è lo scenario peggiore ad agosto