Giochi Olimpici – Nuoto: Papastamos 14 nei 400m. individuo misto

24.07.2021

Apostolos Papastamos non si è qualificato per la finale dei 400 metri. Singolare maschile, ha concluso al settimo posto consecutivo con 4:12.50 e 14 complessivi.

Apostolos Papastamos ha aperto il sipario sulla partecipazione greca alle gare di nuoto dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il ventenne campione di Chania ha gareggiato nel terzo turno di qualificazione per i 400 metri. Un individuo misto e finito al settimo posto con un punteggio di 4:12.50 (non lontano dal proprio record nazionale, di 4:11.93), e si è piazzato 14esimo in totale.

Le prime qualificazioni del programma sono state segnate da una grossa sorpresa negativa per i padroni di casa che hanno assistito all’uscita di Daya Seto dalla finale.

La medaglia di bronzo di Rio, attuale campione del mondo e favorita della gara, è partita nona con un tempo di 4:10:52 e non nuoterà nelle prime ore del mattino (4:30) in finale. Il miglior tempo dell’australiano Brendon Smith è arrivato con 4:09.27, record anche in Oceania, seguito dal neozelandese Lewis Claribart (4:09.49) e dall’americano Chase Callies (4:09.65).

8 Finale:

Brendon Smith (Australia) 4: 09.27

Lewis Clairepart (Nuova Zelanda) 4: 09.49

Chase Calig (USA) 4: 09.65

David Verazo (Ungheria) 4: 09.80

Alberto Razzetti (Italia) 4: 09.91

Jay Lederland (USA) 4: 09.91

Leon Marsan (Francia) 4: 10.09

Max Lettsfield (Gran Bretagna) 4: 10.20

