Giochi Olimpici – Nuoto: gli USA dominano il 4 x 100 stile libero

26.07.2021 | 06:48

Gli USA hanno dominato la staffetta 4×100 stile libero con il tempo di 3:08.97, mentre l’Italia è arrivata seconda e l’Australia terza.

Gli Stati Uniti hanno vinto l’oro nella corsa 4x100m. Stile Libero Maschile con il tempo di 3:08.97, gara che ha completato le finali della seconda giornata di gare di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo.

La squadra americana ha iniziato con Caleb Dressel che è caduto per primo e ha realizzato 47.26, che ha dato un enorme vantaggio. Blake Peroni e Bowen Becker hanno mantenuto questo premio e Jack Apple, diviso under 47 (46,69) ha “sigillato” il loro decimo oro negli Stati Uniti in 13 eventi nella 4x100m. È incluso gratuitamente nel programma olimpico.

La prima medaglia olimpica dell’Italia in gara è stata una sorpresa, conquistando il secondo posto con 3:10.11, mentre l’Australia, nonostante lo sforzo extra di Kyle Chalmers negli ultimi 100 (46.44, miglior frazionamento della gara), si è accontentata di un terzo posto con 3:10.22. La sorpresa negativa è stata la Russia, che è stata anche considerata una candidata alla medaglia d’oro, ma è rimasta al settimo posto, con il nuoto Kliment Kolesnikov … di solito, pochi minuti dopo la qualificazione per la finale dei 100 metri. Di ritorno.

Risultati finali in 4x100m. uomini liberi

USA 3: 08.97 (Dressel, Peroni, Baker, App) Italia 3: 10.11 (Merici, Cicu, Gatsery, Frigo) Australia 3: 10.22 (Tempio, Inserto, Graham, Chalmers) Canada 3: 10.82 Ungheria 3: 11.06 Francia 3: 11.09.2019 Russia 3: 12.20 Brasile 3: 13.41

Fonte: ΑΠΕ – ΜΠΕ