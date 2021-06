Gianluigi Buffon: È impazzito con la Nazionale italiana! Vuole… – Sportdog.gr – Notizie sportive

L’obiettivo di Gigi è tornare alle Azzorre.



Gianluigi Buffon: E se arrivasse a 43 e andasse a 44? Gianluigi Buffon è ancora fiorente e appassionato di calcio. Il trasferimento al Parma lo dimostra.

In effetti, “Gigi” ha fissato un obiettivo alto è quello di tornare in nazionale italiana. Buffon, che ha iniziato la sua carriera con Eno Tardini nel 1995 all’età di 17 anni e vi è rimasto fino al 2001 quando si è trasferito a Torino per la Juventus, ha annunciato che intende giocare il Mondiale in Qatar. Avrà 45 anni!

“Voglio giocare per altri due anni ed essere nella missione della Nazionale per i Mondiali in Qatar. Un sogno folle, ma tutto si può realizzare con il duro lavoro”, ha sottolineato il leggendario portiere italiano.

Vale la pena notare che il Parma è stato retrocesso dalla Lega Calcio, quindi Buffon giocherà la prossima stagione nella seconda divisione del campionato italiano. Tuttavia, questa non sarebbe la sua prima apparizione in seconda divisione, dato che ha giocato anche nella stagione 2006-07 contro la Juventus, quando quest’ultima è stata retrocessa a causa di uno scandalo di tangenti.

