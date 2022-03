Galles e Francia. “Supercomputer” predice… la fine dei sogni blues al Grande Slam

notizie di rugby guarda le mie notizie

Temi il blues del venerdì al Millennium? Questo è ciò che immaginano un supercomputer di 6 paesi. (© Icona Sport)

Questa aspettativa non ti soddisferà quindicesimo di Francia e i suoi sostenitori. Un supercomputer da 6 paesi annuncia la fine dei sogni Grandi successi Da bluesvenerdì 11 marzo, contro Galliafacendo presagire una sconfitta di misura per gli Habs al Millennium Stadium di Cardiff, durante 4E il giorno Campionato 6 Nazioni 2022.

secondo Galles in lineaprevede anche questo supercomputer, che simula tutte le partite di campionato del fine settimana Una vittoria schiacciante per l’Inghilterra sull’Irlanda E una vittoria finale per il XV de la Rose nel torneo del 2022.

Dichiara sconfitta (21-19) per France XV a Cardiff

Il XV di Leek distruggerà le possibilità del Grande Slam della Francia con una vittoria di due punti (21-19) al Principality Stadium venerdì. Un risultato che consentirebbe al gallese di rimanere in corsa per la vittoria finale nel torneo del 2022. Il Galles ha 4/1 (4 a 1) di probabilità di battere il 15° posto dalla Francia. D’altra parte, i Blues hanno solo 2/7 (2 contro 7) quote per questa partita a Cardiff.

Se nessuno ha pensato a uno scenario del genere in Francia, tuttavia, è stato un supercomputer a predire i probabili esiti delle partite del Sei Nazioni del fine settimana dopo averle simulate diverse migliaia di volte. Questi calcoli sono eseguiti da Assicurazione aziendale QBE, che ha introdotto nel computer una formula matematica complessa basata su una serie di misurazioni. Questi includono Modulo precedente Galles vs FranciaIl Punteggio tasso di successo E il Impatto su ogni squadra in casa o in trasferta.

Candidato della nazionale inglese a vincere la Coppa del Mondo 2022

questo simulatore Lo annuncia anche Scozia Vincerà facilmente Italia c) Versetti (32-8), ma soprattutto questo Inghilterra schiaccerà Irlanda (32-17), sabato (17:45), a Twickenham e che gli uomini di Eddie Jones saranno i nuovi favoriti per la vittoria del Sei Nazioni 2022. Secondo queste previsioni, il XV de la Rose si sfiderà per la finale del titolo contro il francese, sabato 19 marzo, allo Stadion de la Rose Francia, nell’ultima giornata del torneo.

Risultati come questo darebbero all’Inghilterra un vantaggio nella corsa al titolo 48% di possibilità di vincere la coppala Francia si ritirò 39%. L’Irlanda avrà poche speranze (13%), ma il Galles (0%) non avrà alcuna possibilità di difendere il proprio titolo. Tuttavia, gli uomini di Wayne Bivac stanno finendo la loro campagna casalinga contro l’Italia, quindi possono aspettarsi di essere pieni di mete e punti.

