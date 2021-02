Francia quindicesima: “Non disperdere”, conferma Charles Olivon

Il capitano dei Blues Charles Olivon ha ammonito alla vigilia della prima partita contro l’Italia di sabato prossimo: “Non dobbiamo distrarci” e tenete a mente i “passi da compiere” prima di contemplare il titolo nel torneo del Sei Nazioni. Roma.

D: Sei impaziente di iniziare questo torneo annunciato per confermare i progressi della Francia?

A: “C’è molta eccitazione. Questo torneo è nella mente della gente da tempo. Tutto il gruppo vuole arrivare al nocciolo. Ci siamo preparati molto bene. Questi dieci giorni di preparazione a Nizza sono stati molto utili. Noi siamo impegnati a fornire tutto per noi stessi, anche per i nostri tifosi e per la Francia. Tutta, quindi non vediamo l’ora che arrivi domani (sabato)! ”

D: Come vivi questo periodo in cui il gruppo è confinato in una bolla sana?

A: “Eravamo consapevoli della situazione. Sapevamo che ci sarebbe stata una bolla di salute. Siamo tutti d’accordo con le condizioni. Vogliamo solo indossare la maglia della squadra. Francia. E questo è soprattutto. Non abbiamo nemmeno discuterne tra noi, i giocatori, perché è ovvio. Siamo consapevoli delle condizioni di salute al di fuori del gruppo. Lo sappiamo all’improvviso, dobbiamo rispettare molte regole. Le cose si fanno con naturalezza. Gruppo, aiuta anche a rafforzare legami. Devi vedere le cose in modo positivo, invece di vederla come un’opportunità. Non il contrario. “

D: Sarebbe deludente se la Francia 15 ° non vincesse il campionato quest’anno?

A: “Non ci sono ancora arrivato. Quello che posso dire è che vogliamo davvero attaccare questo torneo. Abbiamo visto nell’ultimo torneo che abbiamo dovuto giocare le partite una per una. È un periodo lungo e difficile, il Campionato del Sei Nazioni . Quindi devi ricordare che ci sono dei passaggi. Devono prendere e fare le cose in ordine. Pensa alla vittoria finale, potremmo avere in mente ma oggi + focus + sull’Italia. Domani (sabato) sarà intenso. Lo sappiamo la qualità degli italiani. Li abbiamo analizzati bene per tutta la settimana. Non dobbiamo sprecarci troppo e metterci in testa il nostro obiettivo. L’obiettivo è iniziare bene questo torneo “.

I commenti sono stati raccolti durante una videoconferenza stampa