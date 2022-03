Formula 1: qual è la velocità massima per un solo posto?

Le monoposto di Formula 1 spesso raggiungono velocità incredibili. Panoramica dei record nella storia.

413.205 km/h in pista

Il record di velocità più alto in assoluto è stato raggiunto il 4 novembre 2005 al volante di un’auto da bar Honda. Con 413,205 km/h, il pilota sudafricano Alan van der Merwe è diventato il pilota di Formula 1 più veloce della storia quel giorno. Tuttavia, questa volta è stato controllato sulla pista dell’aeroporto di Mojave in California (USA) non era ufficiale.

Era già una preparazione da record mondiale pianificata pochi mesi dopo (21 luglio 2006) dallo stesso van der Merwe. E questa volta, nella Bonneville Salt Flats, guidata da una Honda F1, ha segnato 397.481 km/h. registro ufficiale.

372,6 km/h nelle prove speciali

Per quanto riguarda la velocità su pista, Juan Pablo Montoya è nei libri di storia. Durante le prove speciali, il 25 agosto 2005 a Monza (Italia), il colombiano ha raggiunto i 372,6 km/h sulla sua McLaren-Mercedes.

370,1 km/h nel Gran Premio

Per quanto riguarda il record di gara, è detenuto da Kimi Rakonen. Durante il Gran Premio d’Italia 2005, il pilota finlandese, che guidava una McLaren, raggiunse i 370,1 km/h.

378 km/h in qualifica

Nel 2016, mentre si qualificava per il Gran Premio d’Europa, un altro finlandese, Valtteri Bottas (Mercedes), ha raggiunto i 378 km/h.